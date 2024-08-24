Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

У Харкові напружена ситуація через постійні обстріли збоку російських окупантів. Особливо страждають житлові райони, що знаходяться ближче до кордону з РФ.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Який район Харкова постраждав більш за інші

За словами Терехова, на Північній Салтівці практично немає жодного будинку, який би був нерозтрощений. Мер міста зазначає, що обстріли міста відбуваються хвилями: інколи настає затишшя, а в інший час вибухи лунають кілька разів на добу.

Основна мета була залякати, щоб люди виїжджали з міста, щоб їх менше залишалося в місті.