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Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

24 серпня 2024 р. 01:35

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18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

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17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

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11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

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 У Харкові напружена ситуація через постійні обстріли збоку російських окупантів. Особливо страждають житлові райони, що знаходяться ближче до кордону з РФ.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Який район Харкова постраждав більш за інші

За словами Терехова, на Північній Салтівці практично немає жодного будинку, який би був нерозтрощений. Мер міста зазначає, що обстріли міста відбуваються хвилями: інколи настає затишшя, а в інший час вибухи лунають кілька разів на добу. 

Основна мета була залякати, щоб люди виїжджали з міста, щоб їх менше залишалося в місті.

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