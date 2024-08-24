Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

В Харькове напряженная ситуация из-за постоянных обстрелов со стороны российских кафиров. Особенно страдают жилые районы, находящиеся ближе к границе с РФ.

Об этом в интервью Новости.LIVE заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Какой район Харькова пострадал больше других

По словам Терехова, на Северной Салтовке практически нет ни одного дома, который был бы неразбит. Мэр города отмечает, что обстрелы города происходят волнами: иногда наступает затишье, а в другое время взрывы раздаются несколько раз в сутки.

Основная цель была запугать, чтобы люди уезжали из города, чтобы их меньше оставалось в городе.