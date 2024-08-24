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Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

24 августа 2024 г. 1:35

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13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

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12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

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11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

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В Харькове напряженная ситуация из-за постоянных обстрелов со стороны российских кафиров. Особенно страдают жилые районы, находящиеся ближе к границе с РФ.

Об этом в интервью Новости.LIVE заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Какой район Харькова пострадал больше других

По словам Терехова, на Северной Салтовке практически нет ни одного дома, который был бы неразбит. Мэр города отмечает, что обстрелы города происходят волнами: иногда наступает затишье, а в другое время взрывы раздаются несколько раз в сутки.

Основная цель была запугать, чтобы люди уезжали из города, чтобы их меньше оставалось в городе.

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00:49 Отключение света в Харькове — будут ли сегодня отключать электричество в регионе

00:30 Некорректная информация в "Резерв+" — как исправить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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