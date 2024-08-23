Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Россия обвинила Украину в попытке атаковать Курскую АЭС дроном , а ВСУ подтвердили уничтожение парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ". В то же время бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады пошли в контрнаступление на Харьковщине.

Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечер.LIVE в 17:50.

Эфир Вечер.

Приглашенные гости студии:

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, нардеп от фракции Слуга Народа Галина Янченко;

военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;

народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

майор, замком 3 ОШБр Родион Кудряшов;

военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" и политолог Кирилл Сазонов;

дипломат и бывший советник Министра обороны Украины (2020) Александр Хара.