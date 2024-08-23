Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE arrow
Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

23 августа 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Россия обвинила Украину в попытке атаковать Курскую АЭС дроном , а ВСУ подтвердили уничтожение парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ". В то же время бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады пошли в контрнаступление на Харьковщине.

Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечер.LIVE в 17:50.

Эфир Вечер.

Приглашенные гости студии:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, нардеп от фракции Слуга Народа Галина Янченко;
  • военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;
  • народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • майор, замком 3 ОШБр Родион Кудряшов;
  • военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" и политолог Кирилл Сазонов;
  • дипломат и бывший советник Министра обороны Украины (2020) Александр Хара.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:10 Французский художник ко Дню независимости создал скульптуру на здании Главпочтамта

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

18:00 Шмигаль сообщил о продлении "транспортного безвиза" с ЕС до лета 2025 года

17:58 Одесские ученые получили государственные награды за уникальные разработки для военных

17:52 В Укрэнерго заявили о возобновлении питания Запорожской АЭС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:51 Генштаб проинформировал о ситуации на фронте по состоянию на вечер — где самые горячие бои

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

17:47 В Польше разыскивают чиновника из-за скандала с поставками генераторов Украине

17:46 В Киеве арестовали злоумышленника, воровавшего вещи из салона авто — детали от полиции

17:37 Египет передаст Хамасу пересмотренное предложение по заложникам и перемирию

18:10 Французский художник ко Дню независимости создал скульптуру на здании Главпочтамта

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

18:00 Шмигаль сообщил о продлении "транспортного безвиза" с ЕС до лета 2025 года

17:58 Одесские ученые получили государственные награды за уникальные разработки для военных

17:52 В Укрэнерго заявили о возобновлении питания Запорожской АЭС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:51 Генштаб проинформировал о ситуации на фронте по состоянию на вечер — где самые горячие бои

17:47 В Польше разыскивают чиновника из-за скандала с поставками генераторов Украине

17:46 В Киеве арестовали злоумышленника, воровавшего вещи из салона авто — детали от полиции

17:37 Египет передаст Хамасу пересмотренное предложение по заложникам и перемирию

17:35 Модb заверил, что Индия готова содействовать миру в Украине — подробности

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области