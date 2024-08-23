Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Росія звинуватила Україну у спробі атакувати Курську АЕС дроном, а ЗСУ підтвердили знищення порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ". Водночас бійці 3 окремої штурмової бригади пішли у контрнаступ на Харківщині.

Про все це й не тільки у прямому ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, нардеп від фракції Слуга Народу Галина Янченко;

військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

майор, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов;

військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" та політолог Кирило Сазонов;

дипломат та колишній радник Міністра оборони України (2020 р.) Олександр Хара.