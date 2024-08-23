Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Росія звинуватила Україну у спробі атакувати Курську АЕС дроном, а ЗСУ підтвердили знищення порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ". Водночас бійці 3 окремої штурмової бригади пішли у контрнаступ на Харківщині.
Про все це й не тільки у прямому ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Ефір Вечір.LIVE
Запрошені гості студії:
- член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, нардеп від фракції Слуга Народу Галина Янченко;
- військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
- майор, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов;
- військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" та політолог Кирило Сазонов;
- дипломат та колишній радник Міністра оборони України (2020 р.) Олександр Хара.