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Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

23 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

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18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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Росія звинуватила Україну у спробі атакувати Курську АЕС дроном, а ЗСУ підтвердили знищення порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ". Водночас бійці 3 окремої штурмової бригади пішли у контрнаступ на Харківщині. 

Про все це й не тільки у прямому ефірі Вечір.LIVE о 17:50. 

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, нардеп від фракції Слуга Народу Галина Янченко;
  • військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • майор, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов;
  • військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" та політолог Кирило Сазонов;
  • дипломат та колишній радник Міністра оборони України (2020 р.) Олександр Хара.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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