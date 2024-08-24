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В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

24 августа 2024 г. 2:27

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Более сотни тысяч харьковчан остались в собственном жилье из-за варварских обстрелов российских оккупантов. Восстановление жилья для жителей города зависит от финансирования как со стороны правительства, так и со стороны международных организаций.

Об этом в интервью Новинам.LIVE заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сколько харьковчан остались без жилья из-за обстрелов РФ

По словам главы города, на данный момент в Харькове 160 тыс. жителей не имеют своего жилья, потому что его разбили россияне. Сегодня Харьков — это единственный город, испытавший столь значительные разрушения.

"Я бы очень хотел, чтобы мы построили много подземных школ, потому что другого выхода у нас нет. Я очень хочу наконец-то отстраивать ту же Северную Салтовку, потому что людям негде жить", — отметил мэр.

По словам Терехова, все зависит от финансирования, потому что на восстановление нужны огромные средства.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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