В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Более сотни тысяч харьковчан остались в собственном жилье из-за варварских обстрелов российских оккупантов. Восстановление жилья для жителей города зависит от финансирования как со стороны правительства, так и со стороны международных организаций.

Об этом в интервью Новинам.LIVE заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сколько харьковчан остались без жилья из-за обстрелов РФ

По словам главы города, на данный момент в Харькове 160 тыс. жителей не имеют своего жилья, потому что его разбили россияне. Сегодня Харьков — это единственный город, испытавший столь значительные разрушения.

"Я бы очень хотел, чтобы мы построили много подземных школ, потому что другого выхода у нас нет. Я очень хочу наконец-то отстраивать ту же Северную Салтовку, потому что людям негде жить", — отметил мэр.

По словам Терехова, все зависит от финансирования, потому что на восстановление нужны огромные средства.