У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Більше сотні тисяч харків'ян лишились власного житла через варварські обстріли російських окупантів. Відбудова домівок для мешканців міста залежить від фінансування як з боку Уряду, так і з боку міжнародних організацій.

Про це в інтерв'ю Новинам.LIVE заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Скільки харків'ян залишились без житла через обстріли РФ

За словами очільника міста, на цей момент у Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни. Сьогодні Харків — це єдине місто, яке зазнало настільки значних руйнувань.

"Я б дуже хотів, щоб ми побудували багато підземних шкіл, бо іншого виходу ми не маємо. Я дуже хочу нарешті відбудовувати ту ж Північну Салтівку, бо людям нема де жити", — зазначив мер.

За словами Терехова, все залежить від фінансування, бо на відбудову потрібні величезні кошти.