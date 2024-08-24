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У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

24 серпня 2024 р. 02:27

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02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

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02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

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Більше сотні тисяч харків'ян лишились власного житла через варварські обстріли російських окупантів. Відбудова домівок для мешканців міста залежить від фінансування як з боку Уряду, так і з боку міжнародних організацій.

Про це в інтерв'ю Новинам.LIVE заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Скільки харків'ян залишились без житла через обстріли РФ

За словами очільника міста, на цей момент у Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни. Сьогодні Харків — це єдине місто, яке зазнало настільки значних руйнувань.

"Я б дуже хотів, щоб ми побудували багато підземних шкіл, бо іншого виходу ми не маємо. Я дуже хочу нарешті відбудовувати ту ж Північну Салтівку, бо людям нема де жити", — зазначив мер. 

За словами Терехова, все залежить від фінансування, бо на відбудову потрібні величезні кошти. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:49 Відключення світла в Харкові — чи будуть сьогодні відключати електрику у регіоні

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01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
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23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

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18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

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17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

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