Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает того, что российские оккупанты снова попытаются наступать на Харьков. Однако, информация о якобы большом наступлении и сдачи города — это враждебная ИПСО.

Об этом Синегубов рассказал в интервью журналисту Наталье Мосейчук.

Будет ли РФ снова наступать на Харьков

"Такие слухи идут неделю за неделей. Что наступать будут, то, что Харьков сдавать будут — это действительно ИПСО. Целенаправленная ИПСО и здесь необходима прямая коммуникация с людьми", — сказал Синегубов, опровергая враждебные слухи.

Он добавил, что не следует исключать возможность наступления, потому что россияне не отказываются от своих целей. Однако Вооруженные Силы Украины "работают 24\7".

"То, что он не оставил своих планов по захвату области, испытывает каждый день город Харьков, Купянск, Липцы, Борова. Мы мониторим эту ситуацию 24/7", — добавил Синегубов.

Напомним, Синегубов заявил, что методы ведения войны динамично меняются: если когда внимание акцентировалось на физической силе, то сегодня на поле бои решают технологии. Следовательно, он ссылаясь на слова военных, рассказал, что уже нет смысла вкладывать огромные средства в подготовку бойцов, которые могут погибнуть условно за несколько минут.

К слову, 22 февраля российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области. Из-за обстрелов погибли 15 коров на частном предприятии.