Синєгубов відповів, чи можуть росіяни готувати наступ на Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключає того, що російські окупанти знову спробують наступати на Харків. Однак, інформація про нібито великий наступ та здачу міста — це ворожа ІПСО.

Про це Синєгубов розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Чи буде РФ знову наступати на Харків

"Такі чутки йдуть тиждень за тижнем. Що наступати будуть, те, що Харків здавати будуть — це дійсно ІПСО. Цілеспрямована ІПСО і тут необхідна пряма комунікація з людьми", — сказав Синєгубов, спростовуючи ворожі чутки.

Він додав, що не варто виключати можливість наступу, бо росіяни не відмовляються від своїх цілей. Однак, Збройні Сили України "працюють 24\7".

"Те, що він не полишив своїх планів щодо захоплення області, відчуває щодня місто Харків, Куп'янськ, Липці, Борова. Ми моніторимо цю ситуацію 24/7", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, Синєгубов заявив, що методи ведення війни динамічно змінюються: якщо колись увага акцентувалася на фізичній силі, то сьогодні на полі бої вирішують технології. Відтак, він, посилаючись на слова військових, розповів, що вже немає сенсу вкладати величезні кошти у підготовку бійців, які можуть загинути умовно за декілька хвилин.

До слова, 22 лютого російські окупанти завдали ударів по Харківській області. Через обстріли загинули 15 корів на приватному підприємстві.