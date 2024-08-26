Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

На Харьковском направлении у росармии нет проблем с личным составом – потери быстро восполняются. Однако качество подготовки русских солдат ухудшилось.

Об этом сообщил командир батальона 3 ОШБр с позывным "Мося" в эфире День.LIVE в понедельник, 26 августа.

Ситуация на Харьковском направлении

По словам командира 1 штурмовой роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр на псевдо "Мося", большое количество пехотинцев российское командование бросает на штурмы, как "на мясо".

Как рассказывают пленные, на это направление РФ начала отправлять менее подготовленных бойцов. Если раньше на подготовку выделялось около месяца, сейчас это около двух недель, а иногда и меньше.

"Но могу точно сказать, что проблем с личным составом противника не чувствуется вообще. Враг всегда своевременно пополняет личный состав", — рассказал военный.