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Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

26 августа 2024 г. 16:56

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

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19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

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16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

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На Харьковском направлении у росармии нет проблем с личным составом – потери быстро восполняются. Однако качество подготовки русских солдат ухудшилось.

Об этом сообщил командир батальона 3 ОШБр с позывным "Мося" в эфире День.LIVE в понедельник, 26 августа.

Ситуация на Харьковском направлении

По словам командира 1 штурмовой роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр на псевдо "Мося", большое количество пехотинцев российское командование бросает на штурмы, как "на мясо".

Как рассказывают пленные, на это направление РФ начала отправлять менее подготовленных бойцов. Если раньше на подготовку выделялось около месяца, сейчас это около двух недель, а иногда и меньше.

"Но могу точно сказать, что проблем с личным составом противника не чувствуется вообще. Враг всегда своевременно пополняет личный состав", — рассказал военный.

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17:34 Курс евро впервые пересек отметку выше 46 гривен

17:31 В Одессе некоторые школы и детсады утратили возможность использовать свои укрытия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 В Раде доработали законопроект о повышении налогов — что изменилось

17:28 В Укрэнерго сообщили, в каком состоянии находится энергосистема после массированной атаки

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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

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19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

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16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

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00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине