Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

На Харківському напрямку у росармії немає проблем з особовим складом — втрати швидко поповнюються. Проте якість підготовки російських солдатів погіршилася.

Про це повідомив командир батальйону 3 ОШБр з позивним "Мося" в ефірі День.LIVE у понеділок, 26 серпня.

Ситуація на Харківському напрямку

За словами командира 1 штурмової роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр на псевдо "Мося", велику кількість піхотинців російське командування кидає на штурми, як "на мʼясо".

Як розповідають полонені, на цей напрямок РФ почала відправляти менш підготовлених бійців. Якщо раніше на підготовку виділялося близько місяця, зараз це близько двох тижнів, а іноді й менше.

"Але можу точно сказати, що проблем з особовим складом противника не відчувається взагалі. Ворог завжди своєчасно поповнює особовий склад", — розповів військовий.