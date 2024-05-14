Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Враг перед наступлением личного состава совершает комплексную атаку. Россияне сначала используют управляемые авиационные бомбы, артиллерию и боеприпасы с ядовитыми газами, а затем заходят пехотные группы.

О наступательных действиях оккупантов в Харьковской области рассказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 мая.

Атака перед наступлением

Прежде чем наступать пехотой, российские захватчики сбрасывают КАБы, применяют артиллерию и ядовитые газы.

"Они сначала это все обвиняют, для того чтобы наши залегли, и потом уже выходят эти малые пехотные группы", — говорит Козинчук.

Психолог также подчеркнул, что украинским защитникам следует "всеять" линию фронта противопехотными минами.

"Противопехотные мины нужно ставить на гораздо большей дистанции. Потому что там, где не пройдет тяжелая техника, там же не ставят противотанковые мины, потому что нет смысла, а противопехотные нужно ставить, грубо говоря, повсюду", — отметил военный.

Напомним, военный психолог Андрей Козинчук оценил риски российского наступления на Харьковщине. По его словам, взятие областного центра очень сложная задача для россиян, поэтому оснований для паники нет.

Российские захватчики не прекращают обстреливать Харьков и область. За прошедшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковщины идет эвакуация людей.

К слову, за минувшие сутки, 13 мая, российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.