Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук arrow
Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

14 мая 2024 г. 14:40

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
Text

22:57Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Text

21:45Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
Text

22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Text

21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Враг перед наступлением личного состава совершает комплексную атаку. Россияне сначала используют управляемые авиационные бомбы, артиллерию и боеприпасы с ядовитыми газами, а затем заходят пехотные группы.

О наступательных действиях оккупантов в Харьковской области рассказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 мая.

Атака перед наступлением

Прежде чем наступать пехотой, российские захватчики сбрасывают КАБы, применяют артиллерию и ядовитые газы.

"Они сначала это все обвиняют, для того чтобы наши залегли, и потом уже выходят эти малые пехотные группы", — говорит Козинчук.

Психолог также подчеркнул, что украинским защитникам следует "всеять" линию фронта противопехотными минами.

"Противопехотные мины нужно ставить на гораздо большей дистанции. Потому что там, где не пройдет тяжелая техника, там же не ставят противотанковые мины, потому что нет смысла, а противопехотные нужно ставить, грубо говоря, повсюду", — отметил военный.

Напомним, военный психолог Андрей Козинчук оценил риски российского наступления на Харьковщине. По его словам, взятие областного центра очень сложная задача для россиян, поэтому оснований для паники нет.

Российские захватчики не прекращают обстреливать Харьков и область. За прошедшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковщины идет эвакуация людей.

К слову, за минувшие сутки, 13 мая, российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:58 Зарплаты в 55 тыс. грн — в каких странах Европы выгодно работать

14:50 Тщательно мойте руки — в Одесской области увеличилась заболеваемость кишечными инфекциями

14:45 Зеленский рассказал Блинкену, что немедленно нужно ВСУ для защиты Харьковщины

14:40 Реконструкция музея Киева — директору подрядной компании сообщили о подозрении

Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:35 Поддержка украинок в Европе будет большей — детали конгресса в Болгарии

14:34 Передача ЗРК Patriot и подготовка к Саммиту мира — Зеленский встретился с Блинкеном

14:29 Экс-заместитель Резникова, связанный со скандалом о "яйцах по 17 грн", стал послом МИД, — ЦПК

14:05 Одесские коммунальщики планируют корчевать пни трактором стоимостью в 5 миллионов гривен

13:59 Ремонтные бригады начали ликвидацию потопа в Киеве — кадры с места

14:58 Зарплаты в 55 тыс. грн — в каких странах Европы выгодно работать

14:50 Тщательно мойте руки — в Одесской области увеличилась заболеваемость кишечными инфекциями

14:45 Зеленский рассказал Блинкену, что немедленно нужно ВСУ для защиты Харьковщины

14:40 Реконструкция музея Киева — директору подрядной компании сообщили о подозрении

14:35 Поддержка украинок в Европе будет большей — детали конгресса в Болгарии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:34 Передача ЗРК Patriot и подготовка к Саммиту мира — Зеленский встретился с Блинкеном

14:29 Экс-заместитель Резникова, связанный со скандалом о "яйцах по 17 грн", стал послом МИД, — ЦПК

14:05 Одесские коммунальщики планируют корчевать пни трактором стоимостью в 5 миллионов гривен

13:59 Ремонтные бригады начали ликвидацию потопа в Киеве — кадры с места

13:58 Отмена валютных ограничений в Украине — НБУ назвал условия

06:40 Сколько стоит чермет в мае — цены 1 кг лома в Украине

05:56 Шойгу сменил Белоусов — как это повлияет на войну в Украине

13 мая 2024

16:00 Готовы ли одесситы защищать свой город — опрос

12:10 Российскому "Газпрому" предсказывают большое падение — почему компания будет и дальше терять деньги

05:57 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в мае

Новость с видео

05:46 Новые правила покупки валюты в Украине — что изменилось и какое влияние будет на курс доллара

04:48 Что можно бесплатно забрать на OLX — ТОП самых странных вещей, которые украинцы отдают бесплатно

12 мая 2024

05:56 87% эффективности — как ВСУ научились сбивать Х-101

05:09 Евровидение-2024: падения, взлеты и скандалы — Новини.LIVE з места событий

11 мая 2024

05:57 Х-101 — что известно об уникальных ракетах, которыми РФ обстреливает Украину

Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
Text

22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Text

21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций