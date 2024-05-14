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Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

14 травня 2024 р. 13:23

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Військовий психолог Андрій Козінчук оцінив ризики російського наступу на Харківщині. За його словами, взяття обласного центру — дуже складна задача для росіян, тож підстав для паніки немає.

Про це психолог сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 травня.

Про оборону Харкова

Андрій Козінчук також прокоментував будівництво оборонних рубежів.

"Готувати рубежі саме на лінії бойового зіткнення — це трохи неправильно, тому що готують її інженери, по суті, трактористи. Готувати її на самій лінії бойових дій — це не ок, бо там ідуть обстріли... Лінії оборони не закінчують створювати, їх роблять нові", — наголосив військовий.

Також Козінчук зазначив, що "хотілося б відчути" пакети допомоги, які надійшли Україні. Для цього варто пришвидшувати логістику.

Нагадаємо, російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. За минулу добу під ударом ворога були понад 30 населених пунктів регіону, є загиблі та поранені. Крім того, через наступальні російські дії з прифронтових районів  Харківщини триває евакуація людей.

У ніч проти 14 травня окупанти завдали масованого удару по Україні,  випустивши 18 ударних безпілотників та одну балістичну ракету типу "Іскандер". Зокрема, ворог обстріляв Київський район Харкова.

До слова, за минулу добу 13 травня російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглибину території.

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13:35 Про нюанси складання цьогорічного мультимедійного тесту в Одесі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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