Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области arrow
Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

14 мая 2024 г. 13:23

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Text

07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
Text

22:57Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Text

21:45Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Text

07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
Text

22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Text

21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Военный психолог Андрей Козинчук оценил риски российского наступления в Харьковской области. По его словам, взятие областного центра — очень сложная задача для россиян, так что оснований для паники нет.

Об этом психолог сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 мая.

Об обороне Харькова

Андрей Козинчук также прокомментировал строительство оборонных рубежей.

"Готовить рубежи именно на линии боевого столкновения — это немного неправильно, потому что готовят ее инженеры, по сути, трактористы. Готовить ее на самой линии боевых действий — это не ок, потому что там идут обстрелы... Линии обороны не заканчивают создавать, их делают новые", — подчеркнул военный.

Также Козинчук отметил, что "хотелось бы почувствовать" поступившие Украине пакеты помощи. Для этого следует ускорять логистику.

Напомним, российские захватчики не прекращают обстреливать Харьков и область. За прошедшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковской области идет эвакуация людей.

В ночь на 14 мая кафиры нанесли массированный удар по Украине, выпустив 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер". В частности, враг обстрелял Киевский район Харькова.

К слову, за прошедшие сутки 13 мая российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

13:48 На Харьковщине из-за боевых действий погибли два человека

13:44 В Болгарии прошел конгресс по помощи украинкам в Европе

13:35 О нюансах сдачи мультимедийного теста в этом году в Одессе

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 С временно оккупированной Херсонщины вернули еще шестерых детей, — ОВА

13:20 Избиение девушки сотрудником ТЦК в Одессе — подробности

13:18 В Киеве затопило дорогу возле ТЦ и метро — впечатляющие кадры

13:05 Беженцам в Нидерландах изменят правила — за что будут взимать плату

12:59 В РФ оккупантам угрожают расстрелом за отказ идти в наступление — перехват ГУР

13:48 На Харьковщине из-за боевых действий погибли два человека

13:44 В Болгарии прошел конгресс по помощи украинкам в Европе

13:35 О нюансах сдачи мультимедийного теста в этом году в Одессе

13:20 С временно оккупированной Херсонщины вернули еще шестерых детей, — ОВА

13:20 Избиение девушки сотрудником ТЦК в Одессе — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:18 В Киеве затопило дорогу возле ТЦ и метро — впечатляющие кадры

13:05 Беженцам в Нидерландах изменят правила — за что будут взимать плату

12:59 В РФ оккупантам угрожают расстрелом за отказ идти в наступление — перехват ГУР

12:55 Буданов сообщил о почти критической ситуации в Харьковской области и назвал цель РФ

12:45 В ГУР показали, как уничтожают российскую технику в Харьковской области — эффектное видео

06:40 Сколько стоит чермет в мае — цены 1 кг лома в Украине

05:56 Шойгу сменил Белоусов — как это повлияет на войну в Украине

13 мая 2024

16:00 Готовы ли одесситы защищать свой город — опрос

12:10 Российскому "Газпрому" предсказывают большое падение — почему компания будет и дальше терять деньги

05:57 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в мае

Новость с видео

05:46 Новые правила покупки валюты в Украине — что изменилось и какое влияние будет на курс доллара

04:48 Что можно бесплатно забрать на OLX — ТОП самых странных вещей, которые украинцы отдают бесплатно

12 мая 2024

05:56 87% эффективности — как ВСУ научились сбивать Х-101

05:09 Евровидение-2024: падения, взлеты и скандалы — Новини.LIVE з места событий

11 мая 2024

05:57 Х-101 — что известно об уникальных ракетах, которыми РФ обстреливает Украину

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Text

07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
Text

22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Text

21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE