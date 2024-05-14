Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Военный психолог Андрей Козинчук оценил риски российского наступления в Харьковской области. По его словам, взятие областного центра — очень сложная задача для россиян, так что оснований для паники нет.

Об этом психолог сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 мая.

Об обороне Харькова

Андрей Козинчук также прокомментировал строительство оборонных рубежей.

"Готовить рубежи именно на линии боевого столкновения — это немного неправильно, потому что готовят ее инженеры, по сути, трактористы. Готовить ее на самой линии боевых действий — это не ок, потому что там идут обстрелы... Линии обороны не заканчивают создавать, их делают новые", — подчеркнул военный.

Также Козинчук отметил, что "хотелось бы почувствовать" поступившие Украине пакеты помощи. Для этого следует ускорять логистику.

Напомним, российские захватчики не прекращают обстреливать Харьков и область. За прошедшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковской области идет эвакуация людей.

В ночь на 14 мая кафиры нанесли массированный удар по Украине, выпустив 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер". В частности, враг обстрелял Киевский район Харькова.

К слову, за прошедшие сутки 13 мая российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.