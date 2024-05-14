Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

Ворог перед наступом особового складу здійснює комплексну атаку. Росіяни спочатку використовують керовані авіаційні бомби, артилерію та боєприпаси з отруйними газами, а потім заходять піхотні групи.

Про наступальні дії окупантів на Харківщині розповів військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 травня.

Атака перед наступом

Перш ніж наступати піхотою, російські загарбники скидують КАБи, застосовують артилерію та боєприпаси з отруйними газами.

"Вони спочатку це все закидають, для того, щоб наші залягли, і потім вже виходять ці малі піхотні групи", — каже Козінчук.

Психолог також наголосив, що українським оборонцям варто "всіювати" лінію фронту протипіхотними мінами.

"Протипіхотні міни треба ставити на набагато більшій дистанції. Тому що там, де не пройде важка техніка, там же не ставлять протитанкові міни, бо немає сенсу, а протипіхотні треба ставити, грубо кажучи, всюди", — зазначив військовий.

Нагадаємо, військовий психолог Андрій Козінчук оцінив ризики російського наступу на Харківщині. За його словами, взяття обласного центру — дуже складна задача для росіян, тож підстав для паніки немає.

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. За минулу добу під ударом ворога були понад 30 населених пунктів регіону, є загиблі та поранені. Крім того, через наступальні російські дії з прифронтових районів Харківщини триває евакуація людей.

До слова, за минулу добу, 13 травня, російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглибину території.