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Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

14 травня 2024 р. 14:40

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13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

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10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

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10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
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22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

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Ворог перед наступом особового складу здійснює комплексну атаку. Росіяни спочатку використовують керовані авіаційні бомби, артилерію та боєприпаси з отруйними газами, а потім заходять піхотні групи.

Про наступальні дії окупантів на Харківщині розповів військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 травня.

Атака перед наступом

Перш ніж наступати піхотою, російські загарбники скидують КАБи, застосовують артилерію та боєприпаси з отруйними газами.

"Вони спочатку це все закидають, для того, щоб наші залягли, і потім вже виходять ці малі піхотні групи", — каже Козінчук.

Психолог також наголосив, що українським оборонцям варто "всіювати" лінію фронту протипіхотними мінами.

"Протипіхотні міни треба ставити на набагато більшій дистанції. Тому що там, де не пройде важка техніка, там же не ставлять протитанкові міни, бо немає сенсу, а протипіхотні треба ставити, грубо кажучи, всюди", — зазначив військовий.

Нагадаємо, військовий психолог Андрій Козінчук оцінив ризики російського наступу на Харківщині. За його словами, взяття обласного центру — дуже складна задача для росіян, тож підстав для паніки немає.

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. За минулу добу під ударом ворога були понад 30 населених пунктів регіону, є загиблі та поранені. Крім того, через наступальні російські дії з прифронтових районів  Харківщини триває евакуація людей.

До слова, за минулу добу, 13 травня, російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглибину території.

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14:35 Підтримка українок у Європі буде більшою — деталі конгресу у Болгарії

14:34 Передача ЗРК Patriot та підготовка до Саміту Миру — Зеленський зустрівся з Блінкеном

14:29 Ексзаступник Резнікова, пов'язаний зі скандалом про "яйця по 17 грн", став послом МЗС, — ЦПК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:05 Одеські комунальники планують корчувати пні трактором вартістю у 5 мільйонів гривень

13:59 Ремонтні бригади почали ліквідацію потопу в Києві — кадри з місця

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13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

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10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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