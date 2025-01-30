Как живут жители Купянска — репортаж Новини.LIVE

Город Купянск Харьковской области сейчас находится под постоянными обстрелами российских войск и угрозой повторной оккупации. Но несмотря на это в нем все равно остаются жить большое количество людей.

Корреспондент Новини.LIVE Вероника Марченко побывала в Купянске.

Ситуация в Купянске

Один из жителей рассказал, что не выезжал из города с начала войны и сейчас не планирует. Он проживает в доме детей, которые выехали, поскольку его квартиру в прошлом году уничтожили оккупанты.

Также журналистка побывала в пыточной, которую организовали российские войска во время оккупации Купянска в 2022 году. Там на стене виден рисунок, на котором изображена женщина пожилого возраста с флагом Советского Союза и российский солдат.

Другой мужчина отметил, что в Купянске находится как волонтер. Там он помогает людям с эвакуацией, ремонтировать крыши и забивать окна. По его словам, газ и свет есть, но с водой проблемы: дают раз в три дня на несколько часов.

В то же время в городе продолжают работать магазины и есть аптека. Однако продукты все же дороже, чем в других городах.

Ранее председатель Купянской ГВА Андрей Беседин в комментарии Новини.LIVE сообщил, что в городе есть пешеходная и автомобильная переправа, которые враг постоянно пытается уничтожить.

Также россияне на днях осуществили массированный обстрел Купянска. Там пострадала женщина, разрушены и повреждены дома.