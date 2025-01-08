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Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

08 січня 2025 р. 12:03

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Російські війська наближаються до меж міста Куп'янськ та Куп'янської громади. В регіоні постійно відбуваються обстріли з боку окупантів, які застосовують різні види зброї.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Куп'янської МВА Андрій Бесєдін.

Росіяни наближаються до Куп'янська

"Ворог дуже близько від межі міста Куп’янськ і від території Куп’янської громади. І постійно здійснює обстріл всієї території громади фактично центральних частин населених пунктів", — сказав Бесєдін.

Росіяни атакують регіон всіма видами зброї, як розповів Андрій Беседін.

"Ми розуміємо, що він має можливості бити всім, тому що відстань дуже мала. Це і міномети, і артилерія, і реактивні системи залпові різних модифікацій, керовані авіабомби,  FPV-дрони, БпЛА "Молния", які він почав застосовувати нещодавн,який створений з підручних матеріалів", — сказав глава МВА. 

Крім того, російські війська посилено атакують центральні логістичні шляхи, щоб позбавити можливість здійснювати регулярне постачання для ЗСУ та населення. 

"Штурмові дії постійно проходять в напрямку Голубівка-Петропавлівка. Це фактично ворог хоче вийти на центральну дорогу Сватово-Куп’янськ, щоб вийтти на лівобережну частину міста. Також важка ситуація на напрямку Дворічна-Куп’янськ. Там ворог намагається закріпитись", — додав Бесєдін. 

Нагадаємо, нещодавно начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що росіянам до Куп'янська залишилось два кілометри

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