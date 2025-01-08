Россияне приближаются к Купянску — что известно

Российские войска приближаются к границам города Куп'янск и Куп'янской громады. В регионе постоянно происходят обстрелы со стороны оккупантов, которые применяют различные виды оружия.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Куп'янской МВА Андрей Беседин.

Россияне приближаются к Куп'янску

"Враг очень близко от границы города Куп’янск и от территории Куп’янской громады. И постоянно осуществляет обстрел всей территории громады фактически центральных частей населенных пунктов", — сказал Беседин.

Россияне атакуют регион всеми видами оружия, как рассказал Андрей Беседин.

"Мы понимаем, что он имеет возможности бить всем, потому что расстояние очень малое. Это и минометы, и артиллерия, и реактивные системы залповые разных модификаций, управляемые авиабомбы, FPV-дроны, БпЛА "Молния", которые он начал применять недавно, созданный из подручных материалов", — сказал глава МВА.

Кроме того, российские войска усиленно атакуют центральные логистические пути, чтобы лишить возможность осуществлять регулярное снабжение для ВСУ и населения.

"Штурмовые действия постоянно проходят в направлении Голубовка-Петропавловка. Это фактически враг хочет выйти на центральную дорогу Сватово-Купянск, чтобы выйти на левобережную часть города. Также тяжелая ситуация на направлении Двуречная-Куп’янск. Там враг пытается закрепиться", — добавил Беседин.

Напомним, недавно начальник Куп'янской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что россиянам до Куп'янска осталось два километра.