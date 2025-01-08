Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Россияне приближаются к Купянску — что известно arrow
Россияне приближаются к Купянску — что известно

Россияне приближаются к Купянску — что известно

8 января 2025 г. 12:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Российские войска приближаются к границам города Куп'янск и Куп'янской громады. В регионе постоянно происходят обстрелы со стороны оккупантов, которые применяют различные виды оружия.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Куп'янской МВА Андрей Беседин. 

Россияне приближаются к Куп'янску

"Враг очень близко от границы города Куп’янск и от территории Куп’янской громады. И постоянно осуществляет обстрел всей территории громады фактически центральных частей населенных пунктов", — сказал Беседин.

Россияне атакуют регион всеми видами оружия, как рассказал Андрей Беседин.

"Мы понимаем, что он имеет возможности бить всем, потому что расстояние очень малое. Это и минометы, и артиллерия, и реактивные системы залповые разных модификаций, управляемые авиабомбы,  FPV-дроны, БпЛА "Молния", которые он начал применять недавно, созданный из подручных материалов", — сказал глава МВА.

Кроме того, российские войска усиленно атакуют центральные логистические пути, чтобы лишить возможность осуществлять регулярное снабжение для ВСУ и населения.

"Штурмовые действия постоянно проходят в направлении Голубовка-Петропавловка. Это фактически враг хочет выйти на центральную дорогу Сватово-Купянск, чтобы выйти на левобережную часть города. Также тяжелая ситуация на направлении Двуречная-Куп’янск. Там враг пытается закрепиться", — добавил Беседин.

Напомним, недавно начальник Куп'янской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что россиянам до Куп'янска осталось два километра.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:09 Как скоро после войны возможны выборы — Шуляк назвала термин

12:08 Чарующая новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

11:59 Свет для одесситов — когда в городе будет генерация электрики

11:42 На Киевщине мужчина поджег авто Tesla своего знакомого

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:38 Россияне обстреляли Херсонскую область — есть погибшие и раненые

11:30 Когда ФЛП может не платить военный сбор — список причин

11:28 Экс-чиновника Киевпастранса подозревают в завладении 1,8 млн грн

11:27 Одесситы на сутки остались без тепла — причины

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

12:09 Как скоро после войны возможны выборы — Шуляк назвала термин

12:08 Чарующая новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi

11:59 Свет для одесситов — когда в городе будет генерация электрики

11:42 На Киевщине мужчина поджег авто Tesla своего знакомого

11:38 Россияне обстреляли Херсонскую область — есть погибшие и раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:30 Когда ФЛП может не платить военный сбор — список причин

11:28 Экс-чиновника Киевпастранса подозревают в завладении 1,8 млн грн

11:27 Одесситы на сутки остались без тепла — причины

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

11:25 Ведущий Fox News назвал аннексию Канады "привилегией"

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая