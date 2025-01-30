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Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

30 січня 2025 р. 19:53

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19:53 Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

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19:53 Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

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17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

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11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

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10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Місто Куп'янськ Харківської області наразі перебуває під постійними обстрілами російських військ та загрозою повторної окупації. Але попри це у ньому все одно залишаються жити велика кількість людей.

Кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала у Куп'янську.

Ситуація у Куп'янську

Один із мешканців розповів, що не виїжджав з міста від початку війни та зараз не планує. Він проживає у будинку дітей, які виїхали, оскільки його квартиру минулого року знищили окупанти.

Також журналістка побувала у катівні, яку організували російські війська під час окупації Куп'янська у 2022 році. Там на стіні видно малюнок, на якому зображено жінку літнього віку з прапором Радянського Союзу і російського солдата. 

Інший чоловік зазначив, що у Куп'янську перебуває як волонтер. Там він допомагає людям з евакуацією, ремонтувати дахи та забивати вікна. За його словами, газ і світло є, але з водою проблеми: дають раз на три дні на декілька годин.

Водночас в місті продовжують працювати магазини та є аптека. Однак продукти все ж дорожчі, аніж в інших містах. 

Раніше голова Куп'янської МВА Андрій Беседін у коментарі Новини.LIVE повідомив, що в місті є пішохідна та автомобільна переправа, які ворог постійно намагається знищити.

Також росіяни днями здійснили масований обстріл Куп'янська. Там постраждала жінка, зруйновані та пошкоджені будинки.

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20:00 Базова військова підготовка — хто не проходитиме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:56 Угорська команда влаштувала скандал під час гри з Чорноморцем

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