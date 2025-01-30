Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

Місто Куп'янськ Харківської області наразі перебуває під постійними обстрілами російських військ та загрозою повторної окупації. Але попри це у ньому все одно залишаються жити велика кількість людей.

Кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала у Куп'янську.

Ситуація у Куп'янську

Один із мешканців розповів, що не виїжджав з міста від початку війни та зараз не планує. Він проживає у будинку дітей, які виїхали, оскільки його квартиру минулого року знищили окупанти.

Також журналістка побувала у катівні, яку організували російські війська під час окупації Куп'янська у 2022 році. Там на стіні видно малюнок, на якому зображено жінку літнього віку з прапором Радянського Союзу і російського солдата.

Інший чоловік зазначив, що у Куп'янську перебуває як волонтер. Там він допомагає людям з евакуацією, ремонтувати дахи та забивати вікна. За його словами, газ і світло є, але з водою проблеми: дають раз на три дні на декілька годин.

Водночас в місті продовжують працювати магазини та є аптека. Однак продукти все ж дорожчі, аніж в інших містах.

Раніше голова Куп'янської МВА Андрій Беседін у коментарі Новини.LIVE повідомив, що в місті є пішохідна та автомобільна переправа, які ворог постійно намагається знищити.

Також росіяни днями здійснили масований обстріл Куп'янська. Там постраждала жінка, зруйновані та пошкоджені будинки.