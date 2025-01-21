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Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

21 января 2025 г. 9:27

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

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13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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Город Купянск — крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Сейчас россияне находятся всего в нескольких километрах от населенного пункта.

Как война повлияла на город — смотрите в эксклюзивном сюжете от Новини.LIVE.

Как живет Купянск

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что в городе есть пешеходная и автомобильная переправа, но враг каждый день пытается их уничтожить. И каждый день коммунальщики их чинят. Поэтому сейчас проблем выехать на территорию с левого берега на правый — нет.

Он добавил, что оккупационные войска обстреливают город и громаду регулярно и последствия всегда катастрофические, поскольку разрушается критическая и гражданская инфраструктура, помещения, многоэтажные дома, а самое страшное — гибнут люди.

"Хочу отметить, что ни до полномасштабного вторжения, ни сейчас, на территории Купянска или любого другого города нашей громады, военных объектов не было и нет. И если мы говорим о войне, то российские террористы воюют с гражданским населением", — подчеркнул Беседин.

Напомним, недавно Андрей Беседин заявил, что россияне приближаются к Куп'янску. В регионе постоянно происходят обстрелы со стороны оккупантов, которые применяют различные виды оружия.

По его словам, оккупантам до Куп'янска осталось два километра.

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11:01 Кличко собирается вернуться в ринг и провести бой — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:00 Помощь в 10,8 тыс. гривен — в NRC уточнили требования

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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