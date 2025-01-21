Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Город Купянск — крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Сейчас россияне находятся всего в нескольких километрах от населенного пункта.

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Как живет Купянск

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что в городе есть пешеходная и автомобильная переправа, но враг каждый день пытается их уничтожить. И каждый день коммунальщики их чинят. Поэтому сейчас проблем выехать на территорию с левого берега на правый — нет.

Он добавил, что оккупационные войска обстреливают город и громаду регулярно и последствия всегда катастрофические, поскольку разрушается критическая и гражданская инфраструктура, помещения, многоэтажные дома, а самое страшное — гибнут люди.

"Хочу отметить, что ни до полномасштабного вторжения, ни сейчас, на территории Купянска или любого другого города нашей громады, военных объектов не было и нет. И если мы говорим о войне, то российские террористы воюют с гражданским населением", — подчеркнул Беседин.

Напомним, недавно Андрей Беседин заявил, что россияне приближаются к Куп'янску. В регионе постоянно происходят обстрелы со стороны оккупантов, которые применяют различные виды оружия.

По его словам, оккупантам до Куп'янска осталось два километра.