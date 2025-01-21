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Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

21 січня 2025 р. 09:27

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09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

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21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

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18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

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17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

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17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

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13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

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12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

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11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

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Місто Куп'янськ — найбільший залізничний вузол Харківської області. Зараз росіяни знаходяться лише за декілька кілометрів від населеного пункту.

Як війна вплинула на місто — дивіться в ексклюзивному сюжеті від Новини.LIVE.

Як живе Куп'янськ

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що в місті є пішохідна та автомобільна переправа, але ворог кожного дня намагається їх знищити. І кожного дня комунальники їх лагодять. Тому зараз проблем виїхати на територію з лівого берега на правий — немає. 

Він додав, що окупаційні війська обстрілюють місто та громаду регулярно і наслідки завжди катастрофічні, оскільки руйнується критична та цивільна інфраструктура, помешкання, багатоповерхові будинки, а найстрашніше — гинуть люди. 

"Хочу зазначити, що ні до повномасштабного вторгнення, ні зараз, на території Куп'янська чи будь-якого іншого міста нашої громади, військових об'єктів не було і немає. І якщо ми кажемо про війну, то російські терористи воюють з цивільним населенням", — наголосив Беседін. 

Нагадаємо, нещодавно Андрій Беседін заявив, що росіяни наближаються до Куп'янська. В регіоні постійно відбуваються обстріли з боку окупантів, які застосовують різні види зброї.

За його словами, окупантам до Куп'янська залишилось два кілометри

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10:14 РФ атакували залізницю на Дніпропетровщині — є поранені

10:09 Циганик розповів, чому Динамо відмовилось від гравця Руху

10:07 Підтримка ветеранів праці у 2025 році — які пільги надає держава

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:05 СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

09:58 Українські десантники взяли в полон військового КНДР — відео

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