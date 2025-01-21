Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Місто Куп'янськ — найбільший залізничний вузол Харківської області. Зараз росіяни знаходяться лише за декілька кілометрів від населеного пункту.

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Як живе Куп'янськ

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що в місті є пішохідна та автомобільна переправа, але ворог кожного дня намагається їх знищити. І кожного дня комунальники їх лагодять. Тому зараз проблем виїхати на територію з лівого берега на правий — немає.

Він додав, що окупаційні війська обстрілюють місто та громаду регулярно і наслідки завжди катастрофічні, оскільки руйнується критична та цивільна інфраструктура, помешкання, багатоповерхові будинки, а найстрашніше — гинуть люди.

"Хочу зазначити, що ні до повномасштабного вторгнення, ні зараз, на території Куп'янська чи будь-якого іншого міста нашої громади, військових об'єктів не було і немає. І якщо ми кажемо про війну, то російські терористи воюють з цивільним населенням", — наголосив Беседін.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Беседін заявив, що росіяни наближаються до Куп'янська. В регіоні постійно відбуваються обстріли з боку окупантів, які застосовують різні види зброї.

За його словами, окупантам до Куп'янська залишилось два кілометри.