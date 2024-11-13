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Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

13 ноября 2024 г. 7:50

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19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

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19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Соединенные Штаты Америки в этом году выделили Украине 7,8 миллиарда долларов помощи. В частности, эти средства были направлены на покрытие дефицита государственного бюджета.

Об этом рассказал экономист Олег Устенко в эфире Вечір.LIVE.

Ситуация в экономике

Всего за этот год США выделили для Украины 7,8 миллиарда долларов финансовой поддержки, что частично пошло на покрытие дефицита госбюджета.

По словам Устенко, в 2025 году эта сумма может быть значительно меньше, поэтому покрыть дефицит будет труднее. Он отметил, что это может привести к печати денег без реального обеспечения в Украине. 

"Когда есть "дополнительная дыра" примерно в 3-4% нашего ВВП, вероятно, будут пытаться искать средства по всем возможным направлениям. Однако найти эти средства быстро не удастся, что может привести к "монетизации дефицита государственного бюджета — к печати денег без реального обеспечения", — отметил экономист.

Ранее нардеп Нина Южанина заявила, что в случае прекращения финансовой поддержки от партнеров в Украине могут остановить все выплаты.

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны увеличить помощь для Украины.

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа