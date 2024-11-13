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Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

13 листопада 2024 р. 07:50

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08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

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07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
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22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

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17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Сполучені Штати Америки цього року виділили Україні 7,8 мільярдів доларів допомоги. Зокрема, ці кошти були спрямовані на покриття дефіциту державного бюджету.

Про це розповів економіст Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE.

Ситуація в економіці

Загалом за цей рік США виділили для України 7,8 мільярдів доларів фінансової підтримки, що частково пішло на покриття дефіциту держбюджету. 

За словами Устенка, у 2025 році ця сума може бути значно меншою, тому покрити дефіцит буде важче. Він зазначив, що це може призвести до друку грошей без реального забезпечення в Україні. 

"Коли є "додаткова діра" приблизно в 3-4% нашого ВВП, ймовірно, будуть намагатися шукати кошти по всіх можливих напрямках. Однак знайти ці кошти швидко не вдасться, що може призвести до "монетизації дефіциту державного бюджету" — до друку грошей без реального забезпечення", — зауважив економіст.

Раніше нардепка Ніна Южаніна заявила, що у разі припинення фінансової підтримки від партнерів, в Україні можуть зупинити всі виплати.

А голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни збільшити допомогу для України.

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09:15 Трамп призначає на посади прихильників Києва, — Politico

Термінова новина

09:11 РФ вперше за довгий час завдала комбінованого удару по Києву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:04 Пільга чи субсидія — який вид допомоги обрати

09:03 Коли в Україні можуть відбутися вибори — ЗМІ назвали дату

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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