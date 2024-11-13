Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Сполучені Штати Америки цього року виділили Україні 7,8 мільярдів доларів допомоги. Зокрема, ці кошти були спрямовані на покриття дефіциту державного бюджету.

Про це розповів економіст Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE.

Ситуація в економіці

Загалом за цей рік США виділили для України 7,8 мільярдів доларів фінансової підтримки, що частково пішло на покриття дефіциту держбюджету.

За словами Устенка, у 2025 році ця сума може бути значно меншою, тому покрити дефіцит буде важче. Він зазначив, що це може призвести до друку грошей без реального забезпечення в Україні.

"Коли є "додаткова діра" приблизно в 3-4% нашого ВВП, ймовірно, будуть намагатися шукати кошти по всіх можливих напрямках. Однак знайти ці кошти швидко не вдасться, що може призвести до "монетизації дефіциту державного бюджету" — до друку грошей без реального забезпечення", — зауважив економіст.

Раніше нардепка Ніна Южаніна заявила, що у разі припинення фінансової підтримки від партнерів, в Україні можуть зупинити всі виплати.

А голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни збільшити допомогу для України.