Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Даниил Гетманцев заявил, что украинцам за границей следует проконсультироваться с юристами по поводу своего налогового резидентства. В то же время, определение налогового статуса будет происходить по нескольким критериям.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в эфире Вечір.LIVE.

Налоговое резидентство для украинцев за границей

"Все это очень индивидуально. Это зависит от того, каким образом мы характеризуем лицо, является ли он налоговым резидентом страны или нет. У нас в налоговом кодексе есть перечень критериев, они действуют каскадным принципом, который позволяет определить нам, является ли человек резидентом или нет", — заявил Гетманцев.

Среди таких критериев будут обращать внимание на то, имеет ли лицо постоянное место жительства и сферу жизненных интересов в Украине, а также находилось ли в стране более 183 дней или является ее гражданином.

"Так же работает налоговое право из зарубежных стран. Поэтому я бы советовал тем людям, которые выехали и проживают там достаточно долго, обратиться к налоговому юристу и определиться со своим налоговым статусом индивидуально. Я бы не рискнул давать какие-то обобщения относительно налогового статуса", — сказал чиновник.

Напомним, также Даниил Гетманцев рассказал о том, как нынешние налоги повлияли на бюджет Украины, а также сколько налогов уплатил игорный бизнес в казну страны.