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Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

11 декабря 2024 г. 9:24

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Даниил Гетманцев заявил, что украинцам за границей следует проконсультироваться с юристами по поводу своего налогового резидентства. В то же время, определение налогового статуса будет происходить по нескольким критериям.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в эфире Вечір.LIVE.

Налоговое резидентство для украинцев за границей

"Все это очень индивидуально. Это зависит от того, каким образом мы характеризуем лицо, является ли он налоговым резидентом страны или нет. У нас в налоговом кодексе есть перечень критериев, они действуют каскадным принципом, который позволяет определить нам, является ли человек резидентом или нет", — заявил Гетманцев.

Среди таких критериев будут обращать внимание на то, имеет ли лицо постоянное место жительства и сферу жизненных интересов в Украине, а также находилось ли в стране более 183 дней или является ее гражданином. 

"Так же работает налоговое право из зарубежных стран. Поэтому я бы советовал тем людям, которые выехали и проживают там достаточно долго, обратиться к налоговому юристу и определиться со своим налоговым статусом индивидуально. Я бы не рискнул давать какие-то обобщения относительно налогового статуса", — сказал чиновник.

Напомним, также Даниил Гетманцев рассказал о том, как нынешние налоги повлияли на бюджет Украины, а также сколько налогов уплатил игорный бизнес в казну страны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:03 Нацполиция проводит обыски в международных поездах Укрзализныци

08:56 В ТЦК объяснили, в каких случаях применяется сила и наручники

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

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07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

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02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
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22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

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21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

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18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет