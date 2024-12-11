Гетманцев пояснив, коли скасують 5% військового збору

У 2024 році надходження військового збору перевищили 40 млрд гривень при ставці 1,5%. Протягом місяця очікується надходження ще близько 9 млрд грн від цього збору, враховуючи підвищення до 5%.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE.

Коли скасують 5% військового збору

Гетманцев наголосив, що підвищення ставки військового збору є тимчасовим заходом на період воєнного стану. Після його завершення додаткові 3,5% будуть автоматично скасовані без потреби ухвалення окремих рішень.

"Цей податок є ефективним джерелом поповнення бюджету", — підкреслив він.

Голова комітету ВР додав, що за поточний рік військовий збір приніс понад 40 млрд грн при ставці 1,5%, а з урахуванням підвищення ставки до 5% — у грудні очікуються додаткові надходження у розмірі близько 9 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року частина українців починає сплачувати військовий збір у розмірі 5%. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) цей збір підвищиться з 1 січня 2025 року, причому ставка буде варіюватися залежно від групи. Наприклад, за зарплату в 30 тисяч гривень сума військового збору коливатиметься від 300 до 1 500 гривень.

Ми також писали, що в грудні фінанси українців опиняться під серйозним тиском. Ймовірно, курс долара зросте, а ціни на продукти харчування продовжать збільшуватися. Однак основним фактором, який впливатиме на життя людей у перший місяць зими, стануть нові податки.