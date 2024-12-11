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Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

11 декабря 2024 г. 7:48

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07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

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В 2024 году поступления от военного сбора превысили 40 млрд гривен при ставке 1,5%. В течение месяца ожидается поступление еще около 9 млрд грн от этого сбора, учитывая повышение до 5%.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире Вечір.LIVE.

Когда отменят 5% военного сбора

Гетманцев подчеркнул, что повышение ставки военного сбора является временной мерой на период военного положения. После его завершения дополнительные 3,5% будут автоматически отменены без необходимости принятия отдельных решений.

"Этот налог является эффективным источником пополнения бюджета", — подчеркнул он.

Глава комитета ВР добавил, что за текущий год военный сбор принес более 40 млрд грн при ставке 1,5%, а с учетом повышения ставки до 5% — в декабре ожидаются дополнительные поступления в размере около 9 млрд грн.

Напомним, с 1 декабря 2024 года часть украинцев начинает платить военный сбор в размере 5%. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) этот сбор повысится с 1 января 2025 года, причем ставка будет варьироваться в зависимости от группы. К примеру, за зарплату в 30 тысяч гривен сумма военного сбора будет колебаться от 300 до 1 500 гривен.

Мы также писали, что в декабре финансы украинцев окажутся под серьезным давлением. Вероятно, курс доллара вырастет, а цены на продукты питания продолжат увеличиваться. Однако основным фактором, влияющим на жизнь людей в первый месяц зимы, станут новые налоги.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
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22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

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21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

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