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Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

11 грудня 2024 р. 09:24

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09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

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09:24 Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

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08:25 Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

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08:00 Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

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Данило Гетманцев заявив, що українцям за кордоном варто проконсультуватися з юристами щодо свого податкового резидентства. Водночас визначення податкового статусу відбуватиметься за кількома критеріями.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Податкове резидентство для українців за кордоном

"Все це дуже індивідуально. Це залежить від того, яким чином ми характеризуємо особу, чи він є податковим резидентом країни, чи ні. У нас в податковому кодексі є перелік критеріїв, вони діють каскадним принципом, який дозволяє визначити нам, чи людина є резидентом, чи ні", — заявив Гетманцев.

Серед таких критеріїв звертатимуть увагу на те, чи має особа постійне місце проживання та сферу життєвих інтересів в Україні, а також чи перебувала в країні понад 183 дні або є її громадянином. 

"Так само працює податкове право із зарубіжних країн. Тому я би радив тим людям, які виїхали і проживають там достатньо довго, звернутися до податкового юриста і визначитися із своїм податковим статусом індивідуально. Я б не ризикнув давати якісь узагальнення щодо податкового статусу", — сказав чиновник.

Нагадаємо, також Данило Гетманцев розповів про те, як нинішні податки вплинули на бюджет України, а також скільки податків сплатив гральний бізнес у казну країни. 

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13:01 Пушич грубо відповів журналісту після поразки Баварії

12:57 Бюджет Одещини наступного року 4,5 млрд — куди підуть гроші

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:51 Нові карткові обмеження — економіст озвучив неминучі наслідки

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

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07:48 Гетманцев пояснив, коли скасують 5% військового збору

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