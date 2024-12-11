Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

Данило Гетманцев заявив, що українцям за кордоном варто проконсультуватися з юристами щодо свого податкового резидентства. Водночас визначення податкового статусу відбуватиметься за кількома критеріями.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Податкове резидентство для українців за кордоном

"Все це дуже індивідуально. Це залежить від того, яким чином ми характеризуємо особу, чи він є податковим резидентом країни, чи ні. У нас в податковому кодексі є перелік критеріїв, вони діють каскадним принципом, який дозволяє визначити нам, чи людина є резидентом, чи ні", — заявив Гетманцев.

Серед таких критеріїв звертатимуть увагу на те, чи має особа постійне місце проживання та сферу життєвих інтересів в Україні, а також чи перебувала в країні понад 183 дні або є її громадянином.

"Так само працює податкове право із зарубіжних країн. Тому я би радив тим людям, які виїхали і проживають там достатньо довго, звернутися до податкового юриста і визначитися із своїм податковим статусом індивідуально. Я б не ризикнув давати якісь узагальнення щодо податкового статусу", — сказав чиновник.

Нагадаємо, також Данило Гетманцев розповів про те, як нинішні податки вплинули на бюджет України, а також скільки податків сплатив гральний бізнес у казну країни.