Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Экономист Олег Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и Соединенных Штатах Америки. По его словам, украинцы используют меньше.

Об этом Олег Пендзин сказал в эфире День.LIVE во вторник, 26 ноября.

Кредиты для населения

Пендзин отметил, что на сегодня кредитные ставки на украинском рынке достигают 20%.

"Весь мир сидит в кредитах. Американцы вообще все в кредитах, с ног до головы, и для них, например, доступность ипотеки или доступность кредитов на автомобиль являются определяющими с точки зрения формирования их американской мечты", — отметил экономист.

Напомним, в ПриватБанке объяснили, при каких условиях военнослужащим не начисляются пеня и проценты за пользование кредитом из-за невыполнения обязательств перед банком.

Также в Украине лишь несколько сотен внутренне перемещенных лиц смогли воспользоваться государственной программой "єОселя". Народный депутат Елена Шуляк назвала причину.