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Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

26 листопада 2024 р. 17:13

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17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

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13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

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13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

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Економіст Олег Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та Сполучених Штатах Америки. За його словами, українці використовують менше.

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 листопада.

Кредити для населення

Пендзин наголосив, що станом на сьогодні кредитні ставки на українському ринку досягають 20%.

"Увесь світ сидить у кредитах. Американці взагалі всі в кредитах, з ніг до голови, і для них, наприклад, доступність іпотеки чи доступність кредитів на автомобіль є визначальними з точки зору формування їхньої американської мрії", — зазначив економіст.

Нагадаємо, у ПриватБанку пояснили, за яких умов військовослужбовцям не нараховуються пеня та відсотки за користування кредитом через невиконання зобов'язань перед банком.

Також в Україні лише кілька сотень внутрішньо переміщених осіб змогли скористатися державною програмою "єОселя". Народна депутатка Олена Шуляк назвала причину.

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18:08 Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу

18:07 Реалії Чорної п'ятниці в Україні — що не так зі знижками

18:02 В Укренерго назвали години, в які завтра вимикатимуть світло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:59 Окупанти атакували Нову Каховку — є поранені та загиблі

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13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

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12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

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11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

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