Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Економіст Олег Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та Сполучених Штатах Америки. За його словами, українці використовують менше.

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 листопада.

Кредити для населення

Пендзин наголосив, що станом на сьогодні кредитні ставки на українському ринку досягають 20%.

"Увесь світ сидить у кредитах. Американці взагалі всі в кредитах, з ніг до голови, і для них, наприклад, доступність іпотеки чи доступність кредитів на автомобіль є визначальними з точки зору формування їхньої американської мрії", — зазначив економіст.

Нагадаємо, у ПриватБанку пояснили, за яких умов військовослужбовцям не нараховуються пеня та відсотки за користування кредитом через невиконання зобов'язань перед банком.

Також в Україні лише кілька сотень внутрішньо переміщених осіб змогли скористатися державною програмою "єОселя". Народна депутатка Олена Шуляк назвала причину.