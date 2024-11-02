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ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

02 листопада 2024 р. 10:47

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В Україні лише кількасот внутрішньопереміщених осіб змогли скористатися державною програмою єОселя. Народна депутатка Олена Шуляк заявила, що людям просто не вистачає коштів на перший внесок. 

Про це Олена Шуляк заявила в ефірі День.LIVE.

Переселенці не мають грошей на внесок в єОселя

Нардепка заявила, що в Україні бракує державних програм для підтримки переселенців. Зокрема, програмою єОселя по факту змогли скористатися всього кілька сотень осіб.

"Менше ніж 300 людей скористалися єОселя. Звичайно я спілкуюся з внутрішніми переміщеними особами. Ввони кажуть, що для них єОселя — складний інструмент. В нас немає 20% на перший внесок. В нас нема можливості сплачувати оцю пільгову занижену ставку", — розповіла Шуляк.

Попри це, за словами нардепки, переселенці стверджують, що користувалися б цією програмою, якби перший внесок був 10%.

"До речі була ініціатива президента, коли перший внесок для молоді зменшили до 10%. Їм (депутатам. — Ред.) треба передивитися для того, щоб програма єОселя була більш доступніша для наших ВПО. В кого діти малі, де є особи з інвалідністю. Держава не може зробити для всіх впо. Але для певних категорій так", — сказала вона.

Нагадаємо, ми розповідали, що змінилось у виплатах грошової допомоги ВПО з 1 листопада. 

Також ми пояснювали алгоритм дій, які треба виконати у разі затримок виплат ВПО. 

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