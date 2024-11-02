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ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

2 ноября 2024 г. 10:47

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В Украине лишь несколько сотен внутренне перемещенных лиц смогли воспользоваться государственной программой єОселя. Народная депутат Елена Шуляк заявила, что людям просто не хватает средств на первый взнос.

Об этом Елена Шуляк заявила в эфире День.LIVE.

У переселенцев нет денег на вклад в єОселя

Нардепка заявила, что в Украине не хватает государственных программ для поддержки переселенцев. В частности, программой является єОселя по факту смогли воспользоваться всего несколько сотен человек.

"Менее 300 человек воспользовались єОселя. Конечно я общаюсь с внутренними перемещенными лицами. Они говорят, что для них єОселя — сложный инструмент. У нас нет 20% на первый взнос. У нас нет возможности платить эту льготную заниженную ставку", — рассказала Шуляк.

Несмотря на это, по словам нардепки, переселенцы утверждают, что пользовались этой программой, если бы первый взнос был 10%.

"Кстати была инициатива президента, когда первый взнос для молодежи уменьшили до 10%. Им (депутатам. —Ред.) нужно пересмотреть для того, чтобы программа єОселя была более доступной для наших ВПЛ. У кого дети малые, где есть лица с инвалидностью. Государство не может сделать для всех, но для определенных категорий да", — сказала она.

Напомним, мы рассказывали, что изменилось в выплатах денежной помощи ВПЛ с 1 ноября.

Также мы объясняли алгоритм действий, которые следует выполнить в случае задержек выплат ВПЛ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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