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Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

11 октября 2024 г. 13:26

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13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

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13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

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12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

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12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

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10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

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Вчера, 10 октября, в Украине Верховная Рада приняла закон о повышении налогов , который стал рекордным за историю. Согласно новому закону, предприниматели будут обязаны уплатить налоги заранее. Нардеп привел пример, как уплата такого налога от банков и финансовых учреждений могла бы повлиять на экономику.

Об этом, в частности, высказался председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко в эфире Ранок.LIVE.

АЗС будут вынуждены платить налоги заранее

Андрей Николаенко отметил, что банковская система могла бы платить авансовый налог, равно как это делают автозаправочные станции.

"Этот налог можно было бы начать собирать уже сейчас в этом году. Он будет в 2025 году за 2024 год, но есть расчеты. В банках есть такая вещь где, текущая деятельность дает возможность понять его доходность. Например для АЗС. Их заставляют этим законом заплатить авансовый налог прибыль с каждой станции. Неважно сколько ты пролил. У тебя есть станция — заплатишь там 80 тысяч грн за АЗС просто дополнительного налога наперед", — сказал чиновник.

Николаенко упрекнул, что банки значительно прибыльнее, поэтому могли бы уплатить в первую очередь "авансовый" налог. Если бы это произошло, по его мнению, может быть, не пришлось бы поднимать "задним числом" налог.

"Банковская система, которая сейчас чрезвычайно прибыльна, она не может перечислить в октябре авансовый налог на прибыль за 2024 год или, по крайней мере, за три квартала 2024 для того, чтобы не поднимать задним числом налог на военный сбор", — сказал Николаенко.

Напомним, в Верховной Раде решили не поднимать налоги для военных – для них военный сбор останется на прежнем уровне.

Между тем, нардеп Юрий Камельчук заявил, что после окончания войны повышение налоги отменят. Мол, их ввели только во время действия военного положения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:26 Языковой конфликт в Одессе — активисты сдали в полицию уличного музыканта

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13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

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13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

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12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

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12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

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08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

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21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

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