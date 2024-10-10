Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Народний депутат Юрій Камельчук запевняє, що після війни підвищення податків скасують. Він нагадав, що ці заходи були вжиті лише на час дії воєнного стану на території нашої держави.

Про це Камельчук повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Підвищення податків скасують

Камельчук підкреслив, що переглянути розмір податків можна будь коли, але краще це зробити це після перемоги України та завершення війни. Він зазначив, що після завершення воєнного стану податки, за підвищення яких проголосувала Верховна Рада, зменшаться.

"В законі зазначено, що це тільки на період воєнного стану, далі вони будуть змінені назад на початковий варіант", — зазначив нардеп.

Він додав, що військові збори після завершення дії воєнного стану будуть зменшені з 5% до попередніх 1,5%.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про підвищення податків. Закон № 11416д вже назвали історичним.

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків. Зокрема, він зазначив, що підвищення військового збору негативно вплине на зарплати українців.