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Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

10 октября 2024 г. 19:52

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17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

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16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

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15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

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13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

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Народный депутат Юрий Камельчук уверяет, что после войны повышение налогов будет отменено. Он напомнил, что эти меры были приняты только на время действия военного положения на территории нашего государства.

Об этом Камельчук сообщил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 10 октября.

Повышение налогов будет отменено

Камельчук подчеркнул, что пересмотреть размер налогов можно в любое время, но лучше это сделать это после победы Украины и завершения войны. Он отметил, что после завершения военного положения налоги, за повышение которых проголосовала Верховная Рада, уменьшатся.

"В законе указано, что это только на период военного положения, далее они будут изменены обратно в первоначальный вариант", — отметил нардеп.

Он добавил, что военное собрание после завершения действия военного положения будет уменьшено с 5% до предыдущих 1,5%.

Напомним, в четверг, 10 октября, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о повышении налогов. Закон №11416д уже назвали историческим.

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятие законопроекта об увеличении налогов. В частности, он отметил, что повышение военного сбора окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.

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20:00 Объявление в розыск — что делать военнообязанному

19:57 В Киеве избрали меру пресечения мужчине, который смеялся над погибшими воинами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:47 Синоптики предупредили харьковчан о резком изменении погодных условий завтра

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15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

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13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

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