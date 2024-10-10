Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Народный депутат Юрий Камельчук уверяет, что после войны повышение налогов будет отменено. Он напомнил, что эти меры были приняты только на время действия военного положения на территории нашего государства.

Об этом Камельчук сообщил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 10 октября.

Повышение налогов будет отменено

Камельчук подчеркнул, что пересмотреть размер налогов можно в любое время, но лучше это сделать это после победы Украины и завершения войны. Он отметил, что после завершения военного положения налоги, за повышение которых проголосовала Верховная Рада, уменьшатся.

"В законе указано, что это только на период военного положения, далее они будут изменены обратно в первоначальный вариант", — отметил нардеп.

Он добавил, что военное собрание после завершения действия военного положения будет уменьшено с 5% до предыдущих 1,5%.

Напомним, в четверг, 10 октября, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о повышении налогов. Закон №11416д уже назвали историческим.

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятие законопроекта об увеличении налогов. В частности, он отметил, что повышение военного сбора окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.