Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Вчора, 10 жовтня, в Україні Верховна Рада прийняла закон про підвищення податків, яке стало рекордним за історію. Згідно із новим законом, підприємці будуть зобов'язані сплатити податки наперед. Нардеп навів приклад, як сплата такого податку від банків та фінансових установ могла б вплинути на економіку.

Про це зокрема висловився голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко в ефірі Ранок.LIVE.

АЗС будуть змушені платити податки наперед

Андрій Ніколаєнко зауважив, що банківська система могла б сплачувати авансовий податок, так само як це роблять автозаправні станції.

"Цей податок можна було б почати збирати вже зараз в цьому році. Він буде в 2025 році за 2024 рік, але ж є розрахунки. В банках є така річ де, поточна діяльність дає можливість зрозуміти його прибутковість. Наприклад для АЗС. Їх заставляють цим законом заплатити авансовий податок прибуток з кожної станції. Неважливо скільки ти пролив. В тебе є станція — заплатиш там 80 тисяч грн за АЗС просто додаткового податку наперед", — сказав посадовець.

Ніколаєнко дорікнув, що банки є значно прибутковішими, тож могли б сплатити в першу чергу "авансовий" податок. Якби це сталось, на його думку, можливо, не довелось би піднімати "заднім числом" податок.

"Банківська система, яка зараз надзвичайно прибуткова, вона не може перерахувати в жовтні авансовий податок на прибуток за 2024 рік чи принаймні за три квартали 2024 року для того, щоб не підіймати заднім числом податок на військовий збір", — сказав Ніколаєнко.

Нагадаємо, у Верховній Раді вирішили не підіймати податки для військових — для них військовий збір залишиться на попередньому рівні.

Тим часом нардеп Юрій Камельчук заявив, що після закінчення війни підвищення податки скасують. Мовляв, їх запровадили лише на час дії воєнного стану.