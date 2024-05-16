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Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

16 мая 2024 г. 16:52

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12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

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17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text

13:07 Наступление россиян на Харьковщине — Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Text

12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

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12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

Утром 16 мая 30% жителей Киева были без света. В течение дня все столичные потребители остаются с электроэнергией, но вечером ожидаются ограничения. Между тем огранич   ние для    промышленности по потреблению ди   ют весь день.  

Об этом рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко в эфире "Ранок.LIVE" в четверг, 16 мая.

Экстренные отключения в пиковые часы для населения

Сергей Коваленко рассказал, что в последние дни население столкнулось с ограничениями в электроснабжении.

"Несколько недель подряд ограничения электроэнергии были только для промышленности. Но в последние дни дефицит вырос, и внутренней генерации и импорта нам не хватает для полноценного потребления. Поэтому утром и вечером в пиковые часы применялись экстренные отключения для населения" , — отметил Коваленко.

Ограничение электроэнергии в Киеве 16 мая  

"Вчера вечером были экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Ночью несколько раз были также команды от "Укрэнерго" на увеличение ограничения. Были надежды, что сегодня энергетики смогут "вкладываться" в ранее спланированные графики. Но, к сожалению, утром мы вышли за графики" , перейдя в экстренные, и 30% киевлян были без света" , — рассказал гендиректор YASNO.

Он добавил, что когда солнце вышло и немного пик потребления прошел — все бытовые потребители остаются с электроэнергией, но впереди у нас вечер и Коваленко ожидает, что тогда точно будут ограничения. Какие пока неизвестно. Также YASNO отметили, что ограничения для промышленности действуют весь день.

Напомним, что гендиректор YASNO также оценил возможность отключений света летом. Он не видит причин для наступления полного блэкаута, как в 2022 году, но прогнозирует применение графиков отключения летом.

Мы писали, что после последних массовых атак россиян на украинскую энергосистему возможно повышение тарифов на электроэнергию. Хотя официальное решение по этому поводу еще не принято, есть предположение, что стоимость киловатт-часа может увеличиться как до 4 гривен, так и даже до почти 5 гривен.

Также мы сообщали, что за последнюю неделю украинская энергетика пострадала примерно в 1 млрд долларов.

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17:50 На вызовы будут приезжать быстрее — врачи Одесчины получили новые электрокары

17:30 Оккупанты усилили штурм в нескольких населенных пунктах, — новый отчет Генштаба ВСУ

17:29 Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:29 В общежитие в Харькове, где жили переселенцы, попала ракета С-300, — Терехов

Эксклюзив

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17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

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13:07 Наступление россиян на Харьковщине — Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

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12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

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12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины