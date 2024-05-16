Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Утром 16 мая 30% жителей Киева были без света. В течение дня все столичные потребители остаются с электроэнергией, но вечером ожидаются ограничения. Между тем огранич ние для промышленности по потреблению ди ют весь день.

Об этом рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко в эфире "Ранок.LIVE" в четверг, 16 мая.

Экстренные отключения в пиковые часы для населения

Сергей Коваленко рассказал, что в последние дни население столкнулось с ограничениями в электроснабжении.

"Несколько недель подряд ограничения электроэнергии были только для промышленности. Но в последние дни дефицит вырос, и внутренней генерации и импорта нам не хватает для полноценного потребления. Поэтому утром и вечером в пиковые часы применялись экстренные отключения для населения" , — отметил Коваленко.

Ограничение электроэнергии в Киеве 16 мая

"Вчера вечером были экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Ночью несколько раз были также команды от "Укрэнерго" на увеличение ограничения. Были надежды, что сегодня энергетики смогут "вкладываться" в ранее спланированные графики. Но, к сожалению, утром мы вышли за графики" , перейдя в экстренные, и 30% киевлян были без света" , — рассказал гендиректор YASNO.

Он добавил, что когда солнце вышло и немного пик потребления прошел — все бытовые потребители остаются с электроэнергией, но впереди у нас вечер и Коваленко ожидает, что тогда точно будут ограничения. Какие пока неизвестно. Также YASNO отметили, что ограничения для промышленности действуют весь день.

Напомним, что гендиректор YASNO также оценил возможность отключений света летом. Он не видит причин для наступления полного блэкаута, как в 2022 году, но прогнозирует применение графиков отключения летом.

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