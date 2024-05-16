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Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

16 травня 2024 р. 16:52

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16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

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16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

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Зранку 16 травня 30% жителів Києва були без світла. Протягом дн я всі столичні споживачі залишаються з електроенергією, але ввечері очікуються обмеження. Тим часом обмеж ення для   промисловості по споживанню ді ють увесь день. 

Про це розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко у ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня.

Екстрені відключення в пікові години для населення

Сергій Коваленко розповів, що останніми днями населення зіштовхнулося із обмеженнями в електропостачанні. 

"Декілька тижнів поспіль обмеження електроенергії були лише для промисловості. Але в останні дні дефіцит зріс, і внутрішньої генерації та імпорту нам не вистачає для повноцінного споживання. Тому вранці і ввечері у пікові години застосовувалися екстрені відключення для населення", — зазначив Коваленко.

Обмеження електроенергії в Києві 16 травня 

"Вчора ввечері були екстрені відключення електроенергії по всій країні. Вночі декілька разів були також команди від "Укренерго" на збільшення обмеження. Були надії, що сьогодні енергетики зможуть "вкладатися" у раніше сплановані графіки. Та, на жаль, зранку ми вийшли за графіки, перейшовши в екстрені, і 30% киян були без світла", — розповів гендиректор YASNO.

Він додав, що, коли сонце вийшло і трішки пік споживання пройшов — всі побутові споживачі залишаються з електроенергією, але попереду в нас вечір і Коваленко очікує, що тоді точно будуть обмеження . Які саме поки невідомо. Також у YASNO наголосили, що обмеження для промисловості діють увесь день.

Нагадаємо, що гендиректор YASNO також оцінив ймовірність відключень світла влітку. Він не бачить причин для настання повного блекауту, як у 2022 році, але прогнозує застосування графіків відключення улітку.

Ми писали, що після останніх масових атак росіян на українську енергосистему можливе підвищення тарифів на електроенергію. Хоча офіційного рішення щодо цього ще не прийнято, є припущення, що вартість кіловат-години може збільшитися як до 4 гривень, так і навіть до майже 5 гривень.

Також ми повідомляли, що за останній тиждень українська енергетика постраждала приблизно на 1 млрд доларів.

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16:50 Іванівський міст в Одесі досі перекрито — коли можна буде проїхати

16:34 У Харківській області викрили зрадника, який закликав знищувати українців

16:33 У Лас-Вегасі закриють легендарне казино з "11 друзів Оушена" — що сталося

16:30 Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАП — у чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:25 Сі Цзіньпін зробив заяву щодо війни в Україні після зустрічі з Путіним

16:22 Затримано ділків, які продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для виїзду за кордон

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16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

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13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

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