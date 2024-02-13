Тринчер рассказала, как проживала развод и верит ли еще в любовь

На днях украинские звезды посетили допремьерный показ фильма режиссера Алана Бадоева "Довга доба". Среди них, в частности, была и артистка Анна Тринчер. О деталях недавнего развода, вере в любовь и победу — звезда рассказала журналистке Новини.LIVE Антонине Карташевой.

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Как Тринчер проживает развод и войну в Украине

Трничер призналась, что однаково болезненно проживала свой развод и продолжает проживать войну в Украине. Особенно, по мнению звезды, какие-либо проблемы и личную боль в жизни человека нельзя обесценивать.

"Нельзя сравнивать развод с войной и говорить, что больнее. Это абсолютно две трагедии моей души и моего сердца. Первая трагедия, касающаяся моей страны, которую я люблю, в которой я родилась, где я хочу работать, строить свое будущее и рожать детей. А вторая трагедия касается моего сердца и это не менее болезненно. Это две большие мои трагедии", — сказала Тринчер.

Она добавила, что, несмотря ни на что, верит в настоящую человеческую любовь и желает каждому человеку испытать это чувство. Так же продолжает верить в победу Украины. Говорит, что иного варианта нет.

"Я верю в любовь. Я желаю всем любить и быть любимыми, ни в коем случае не разочаровываться в ней. И я верю в нашу победу, потому что другого пути просто нет", — подчеркнула певица.

Напомним, певица, блоггер Анна Тринчер презентовала свой новый проект — психологический подкаст под названием "Не идеальная я". В нем 23-летняя артистка, в частности, впервые призналась, почему не рассказывала о первой покупке недвижимости.

Также мы писали, что подписчики Алины Шаманской обвинили Тринчер в краже подкаста.