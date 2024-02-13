Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

Днями українські зірки відвідали допрем'єрний показ фільму режисера Алана Бадоєва "Довга доба". Серед них, зокрема, була й артистка Анна Трінчер. Про деталі нещодавнього розлучення, віру в кохання та перемогу — зірка розповіла журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як Трінчер проживає розлучення та війну в Україні

Трнічер зізналася, що однаково болісно проживала своє розлучення та продовжує проживати війну в Україні. Особливо, на думку зірки, будь-які проблеми та особистий біль в житті людини не можна знецінювати.

"Не можна порівнювати розлучення з війною і казати, що болючіше. Це абсолютно дві трагедії моєї душі і мого серця. Перша трагедія, яка стосується моєї країни, яку я люблю, в якій я народилася, де я хочу працювати, будувати своє майбутнє і народжувати дітей. А друга трагедія стосується мого серця і це не менш болюче. Це дві великі мої трагедії", — сказала Трінчер.

Вона додала, що попри все вірить у справжнє людське кохання й бажає кожній людині відчути це почуття. Так само продовжує вірити в перемогу України. Каже, що іншого варіанту немає.

"Я вірю в кохання. Я бажаю всім кохати і бути коханими, в жодному разі не розчаровуватися в ньому. І я вірю в нашу перемогу, бо іншого шляху просто немає", — наголосила співачка.

Нагадаємо, співачка, блогерка Анна Трінчер презентувала свій новий проєкт — психологічний подкаст під назвою "Не ідеальна я". В ньому 23-річчна артистка, зокрема, вперше зізналася, чому не розповідала про першу купівлю нерухомості.

Також ми писали, що підписники Аліни Шаманської звинуватили Трінчер у крадіжці подкасту