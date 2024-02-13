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Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

13 лютого 2024 р. 12:50

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13:50 Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

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12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Text

11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Text

10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

Text
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19:35 Наслідки ракетної атаки росіян та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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Днями українські зірки відвідали допрем'єрний показ фільму режисера Алана Бадоєва "Довга доба". Серед них, зокрема, була й артистка Анна Трінчер. Про деталі нещодавнього розлучення, віру в кохання та перемогу — зірка розповіла журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій.  

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як Трінчер проживає розлучення та війну в Україні

Трнічер зізналася, що однаково болісно проживала своє розлучення та продовжує проживати війну в Україні. Особливо, на думку зірки, будь-які проблеми та особистий біль в житті людини не можна знецінювати. 

"Не можна порівнювати розлучення з війною і казати, що болючіше. Це абсолютно дві трагедії моєї душі і мого серця. Перша трагедія, яка стосується моєї країни, яку я люблю, в якій я народилася, де я хочу працювати, будувати своє майбутнє і народжувати дітей. А друга трагедія стосується мого серця і це не менш болюче. Це дві великі мої трагедії", — сказала Трінчер. 

Вона додала, що попри все вірить у справжнє людське кохання й бажає кожній людині відчути це почуття. Так само продовжує вірити в перемогу України. Каже, що іншого варіанту немає. 

"Я вірю в кохання. Я бажаю всім кохати і бути коханими, в жодному разі не розчаровуватися в ньому. І я вірю в нашу перемогу, бо іншого шляху просто немає", — наголосила співачка. 

Нагадаємо, співачка, блогерка Анна Трінчер презентувала свій новий проєкт — психологічний подкаст під назвою "Не ідеальна я". В ньому 23-річчна артистка, зокрема, вперше зізналася, чому не розповідала про першу купівлю нерухомості. 

Також ми писали, що підписники Аліни Шаманської звинуватили Трінчер у крадіжці подкасту

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14:09 Дівчина динамівця Волошина зганьбилася на весь Київ через нічні перегони

14:00 Спікер Палати представників США розкритикував законопроєкт про допомогу Україні

13:59 В Нацполіції пояснили, чи звільняє ухилянта умовний термін від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:40 У Москві сталася пожежа на заводі МіГ

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13:40 Намагалися втекти до Придністровʼя — на Одещині за допомогою дрона затримали ухилянтів

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12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

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12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

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11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

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10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

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