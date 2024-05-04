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Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

4 мая 2024 г. 20:45

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20:45 Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

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20:45 Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

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17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

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14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

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12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

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11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

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В ходе программы политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен отметил, что российская агентура активно действует в Германии, используя разные методы влияния на политическую ситуацию в стране. Один из важнейших инструментов — это создание платформ для пропаганды и манипулирования общественным мнением.

Об этом Борис Тизенгаузен заявил в эфире Вечір.LIVE.

Российская агентура в Германии

По словам эксперта, российская агентура в Германии использует различные методы влияния на политическую ситуацию в стране. В частности, они создали платформу, по которой пропагандировали правые и ультраправые взгляды.

"Медведчука и его структуру уличили сейчас в том, что они коррумпировали десятки европейских политиков, в том числе в Германии", — заявил Борис Тизенгаузен.

Также политолог упомянул о подкупе европейских политиков рабочими местами в нефтяных фирмах РФ.

"Просто немецкие, австрийские, французские, бельгийские политики, завершая свою каденцию, подаются в российской Роснефти и Газпроме — сидят и получают серьезные деньги. Это чистая коррупция", — отметил эксперт.

Напомним, Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригодным для размещения объектов РФ.

Также мы рассказывали, что в ближайшее время спецслужбы России могут готовить провокации. Таким образом враг хочет обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов на территории РФ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:58 В Никополе днем раздавались взрывы — враг атаковал город из артиллерии и дронов

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