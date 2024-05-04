Тизенгаузен розповів про російську агентуру в Німеччині

Під час програми політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен зазначив, що російська агентура активно діє в Німеччині, використовуючи різні методи впливу на політичну ситуацію у країні. Один з найважливіших інструментів, який використовується, — це створення платформ для пропаганди та маніпулювання громадською думкою.

Про це Борис Тізенгаузен заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Російська агентура в Німеччині

За словами експерта, російська агентура в Німеччині використовує різноманітні методи для впливу на політичну ситуацію в країні. Зокрема, вони створили платформу, через яку пропагували праві та ультраправі погляди.

"Медведчука та його структуру викрили зараз у тому, що вони корумпували десятки європейських політиків, у тому числі в Німеччині", — заявив Борис Тизенгаузен.

Також політолог згадав про підкупи європейських політиків робочими місцями у нафтових фірмах РФ.

"Просто німецькі, австрійські, французькі, бельгійські політики, завершуючи свою каденцію подаються в російській Роснефти й Газпроме — сидять і отримують серйозні гроші. Це чиста корупція", — зазначив експерт.

Нагадаємо Тізенгаузен заявив, в якому випадку Крим буде непридатним для розміщення об'єктів РФ.

Також ми розповідали, що найближчим часом спецслужби Росії можуть готувати провокації. Таким чином, ворог хоче звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів на території РФ.