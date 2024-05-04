Тізенгаузен заявив, в якому випадку Крим буде непридатним для розміщення об'єктів РФ

Західні партнери поставили Україні нову партію озброєння — йдеться про ракети ATACMS. Завдяки цьому по тимчасово окупованих територіях України завдаються удари, зокрема, по Криму.

Про це заявив політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен в ефірі Вечір.LIVE.

Удари по російських об'єктах в Криму

"Ми Крим повинні позбавити зору, знищивши системи ППО, зокрема й дорогі С-400 Тріумф. Я в Криму народився, мені звідти надходить будь-яка інформація, що там відбувається і які настрої панують", — сказав політтехнолог.

Він зауважив, що якщо вже Україні поки що дозволяють бити лише по окупованих територіях, то в Криму головною точкою буде полігон.

"Якщо в достатній кількості у нас будуть ракети ATACMS, якщо будуть працювати F-16, то незабаром Крим стане непридатний для розміщення там військових об'єктів таких як російські військові аеродроми, судноремонтні заводи, як в Севастополі є унікальна установка з завантаження "Калібрів". Тобто ось це все має бути знищено", — наголосив Тізенгаузен.

За його словами, це буде важке завдання, але за належного надходження озброєння цілком реальне.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують для передачі Україні авіаційні бомби JDAM-ER. Ця зброя зможе бути не лише стійкою до роботи засобів радіоелектронної боротьби, але й націлюватись на них.

Також у Пентагоні заявили, що США передадуть Україні стільки балістичних ракет ATACMS, скільки зможуть. Частину цієї далекобійної зброї ЗСУ вже отримали.