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Тізенгаузен заявив, в якому випадку Крим буде непридатним для розміщення об'єктів РФ

Тізенгаузен заявив, в якому випадку Крим буде непридатним для розміщення об'єктів РФ

04 травня 2024 р. 17:59

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14:40 Москва багатіє, а регіони бідують — Ліпсіц пояснив, як в Росії несправедливо розподілені зарплати

Text

12:20 Доктор економічних наук оцінив перспективи співпраці між Китаєм і Росією

Text

11:09 Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

Text

05:07 Україну примусили здати ядерну зброю — Єхануров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

3 травня 2024
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23:30 Військовий розповів про користь жінок на фронті

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22:38 Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

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Західні партнери поставили Україні нову партію озброєння — йдеться про ракети ATACMS. Завдяки цьому по тимчасово окупованих територіях України завдаються удари, зокрема, по Криму.

Про це заявив політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен в ефірі Вечір.LIVE.

Удари по російських об'єктах в Криму

"Ми Крим повинні позбавити зору, знищивши системи ППО, зокрема й дорогі С-400 Тріумф. Я в Криму народився, мені звідти надходить будь-яка інформація, що там відбувається і які настрої панують", — сказав політтехнолог.

Він зауважив, що якщо вже Україні поки що дозволяють бити лише по окупованих територіях, то в Криму головною точкою буде полігон.

"Якщо в достатній кількості у нас будуть ракети ATACMS, якщо будуть працювати F-16, то незабаром Крим стане непридатний для розміщення там військових об'єктів таких як російські військові аеродроми, судноремонтні заводи, як в Севастополі є унікальна установка з завантаження "Калібрів". Тобто ось це все має бути знищено", — наголосив Тізенгаузен.

За його словами, це буде важке завдання, але за належного надходження озброєння цілком реальне.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують для передачі Україні авіаційні бомби JDAM-ER. Ця зброя зможе бути не лише стійкою до роботи засобів радіоелектронної боротьби, але й націлюватись на них.

Також у Пентагоні заявили, що США передадуть Україні стільки балістичних ракет ATACMS, скільки зможуть. Частину цієї далекобійної зброї ЗСУ вже отримали.

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17:33 США готують до передачі Україні авіабомби, що можуть протидіяти російським засобам РЕБ

17:30 Екскомандир Азову заявив, що росіяни готуються до наступу в Харківській області

17:25 Затор на 12 кілометрів — на міжнародній трасі Одеса — Рені сильно ускладнено рух

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:13 Міністр оборони Литви заявив, що Росія змогла адаптуватися до санкцій

17:05 Двоє львівських депутатів скуповують нерухомість на вкрадені державні кошти, — Антикор

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