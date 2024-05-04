Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ arrow
Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

4 мая 2024 г. 17:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Text

22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

Text

21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

Text
Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Text

22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

Text

21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

Text
Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

Западные партнеры поставили Украине новую партию вооружения — речь идет о ракетах ATACMS. Благодаря этому по временно оккупированным территориям Украины наносятся удары, в частности, по Крыму.

Об этом заявил политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире Вечір.LIVE.

Удары по российским объектам в Крыму

"Мы Крым должны лишить зрения, уничтожив системы ПВО, в том числе и дорогие С-400 Триумф. Я в Крыму родился, мне оттуда поступает любая информация о том, что там происходит и какие настроения царят", — сказал политтехнолог.

Он отметил, что если уж Украине пока позволяют бить только по оккупированным территориям, то в Крыму главной точкой будет полигон.

"Если в достаточном количестве у нас будут ракеты ATACMS, если будут работать F-16, то в скором времени Крым станет непригоден для размещения там военных объектов таких как российские военные аэродромы, судоремонтные заводы, как в Севастополе есть уникальная установка по загрузке "Калибров". То есть вот это все должно быть уничтожено", — подчеркнул Тизенгаузен.

По его словам, это будет трудная задача, но при должном поступлении вооружения вполне реальна.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовят для передачи Украине авиационные бомбы JDAM-ER. Это оружие сможет быть не только устойчивым к работе средств радиоэлектронной борьбы, но и нацеливаться на них.

Также в Пентагоне заявили, что США передадут Украине столько баллистических ракет ATACMS, сколько смогут. Часть этого дальнобойного оружия ВСУ уже получили.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:15 В дельте Дуная станет больше кудрявых пеликанов — причины

18:03 В Германии большинство украинских беженцев сидят без работы — Bild

Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

17:52 Авиаудар по Харькову — Терехов заявил, что количество пострадавших выросло

17:33 США готовят к передаче Украине авиабомбы, которые могут противодействовать российским средствам РЭБ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 Экс-командир Азова заявил, что россияне готовятся к наступлению в Харьковской области

17:25 Затор на 12 километров — на международной трассе Одесса — Рени сильно усложнено движение

17:13 Министр обороны Литвы заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям

17:05 Два львовских депутата скупают недвижимость на украденные государственные средства, — Антикор

17:02 Ракетный удар по Одесчине в канун Пасхи — первые подробности

18:15 В дельте Дуная станет больше кудрявых пеликанов — причины

18:03 В Германии большинство украинских беженцев сидят без работы — Bild

17:52 Авиаудар по Харькову — Терехов заявил, что количество пострадавших выросло

17:33 США готовят к передаче Украине авиабомбы, которые могут противодействовать российским средствам РЭБ

17:30 Экс-командир Азова заявил, что россияне готовятся к наступлению в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:25 Затор на 12 километров — на международной трассе Одесса — Рени сильно усложнено движение

17:13 Министр обороны Литвы заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям

17:05 Два львовских депутата скупают недвижимость на украденные государственные средства, — Антикор

17:02 Ракетный удар по Одесчине в канун Пасхи — первые подробности

16:56 Зеленского и Порошенко объявили в розыск в России — детали

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит сдать металлолом в мае

05:56 AIM-120 AMRAAM — ракеты, которые помогут F-16 уничтожать РФ

3 мая 2024

19:35 Цены на Пасху в супермаркетах — во сколько в этом году украинцам обойдется праздничная корзина

16:00 Одесский Привоз перед Пасхой — на сколько похудеют кошельки одесситов

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в мае

05:56 800 дней войны — главные итоги для Украины и мира

05:21 Чем живет Великобритания — дайджест последних новостей

2 мая 2024

16:55 Одесса помнит события 2 мая 2014 года — десятая годовщина со дня трагедии

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в мае

05:57 Украинский бизнес в Германии — как открыть собственное дело

Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

3 мая 2024
Text

23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Text

22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

Text

21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

Text
Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии