Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Западные партнеры поставили Украине новую партию вооружения — речь идет о ракетах ATACMS. Благодаря этому по временно оккупированным территориям Украины наносятся удары, в частности, по Крыму.

Об этом заявил политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире Вечір.LIVE.

Удары по российским объектам в Крыму

"Мы Крым должны лишить зрения, уничтожив системы ПВО, в том числе и дорогие С-400 Триумф. Я в Крыму родился, мне оттуда поступает любая информация о том, что там происходит и какие настроения царят", — сказал политтехнолог.

Он отметил, что если уж Украине пока позволяют бить только по оккупированным территориям, то в Крыму главной точкой будет полигон.

"Если в достаточном количестве у нас будут ракеты ATACMS, если будут работать F-16, то в скором времени Крым станет непригоден для размещения там военных объектов таких как российские военные аэродромы, судоремонтные заводы, как в Севастополе есть уникальная установка по загрузке "Калибров". То есть вот это все должно быть уничтожено", — подчеркнул Тизенгаузен.

По его словам, это будет трудная задача, но при должном поступлении вооружения вполне реальна.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовят для передачи Украине авиационные бомбы JDAM-ER. Это оружие сможет быть не только устойчивым к работе средств радиоэлектронной борьбы, но и нацеливаться на них.

Также в Пентагоне заявили, что США передадут Украине столько баллистических ракет ATACMS, сколько смогут. Часть этого дальнобойного оружия ВСУ уже получили.