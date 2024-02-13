Текст песни "Teresa & Maria" неизменный — Jerry Heil назвала причину

В победной песне Национального отбора Евровидения "Teresa & Maria" присутствуют противоречивые религиозные смыслы, из-за чего на хит и исполнителей посыпался шквал хейта. Певица Jerry Heil призналась, что их дуэту предлагали изменить текст, однако делать этого они не будут.

Об этом Jerry Heil рассказала в комментарии журналисту Новини.LIVE Антонине Карташевой.

Почему Джерри Хейл не будет менять текст песни для Евровидения

По словам Jerry Heil, хотя их песня и подверглась определенной критике в Украине, европейская аудитория, наоборот, высоко оценила работу дуэта. По мнению певицы, все это зависит от страны и в которую из них проникла пропаганда.

Артистка призналась, что имена матери Терезы и Девы Марии употребили в песне как символ. Так что менять строки музыкального произведения не будут.

"Есть символизм за этими именами. Эта песня о любви, о единении, о добре. И вот эти две женщины, эти два имени, в первую очередь, они это символизируют", — сказала Jerry Heil.

Напомним, дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona одержали победу на Нацотборе и будут представлять Украину на Евровидении в мае в Мальме.

После победы на певиц посыпался шквал негативных комментариев и хейта из-за якобы несправедливой победы и плохой песни.