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Текст песни "Teresa & Maria" неизменный — Jerry Heil назвала причину

13 февраля 2024 г. 15:10

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14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

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13:50 Атака на ТЭС в Днепре — когда восстановят станцию и ждать ли отключений света

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12:50 Тринчер рассказала, как проживала развод и верит ли еще в любовь

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12:05 Международный день презерватива — как киевляне заботятся о своем сексуальном здоровье

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10:45 Подоляк рассказал, чего ждать от РФ на вторую годовщину вторжения 24 февраля

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В победной песне Национального отбора Евровидения "Teresa & Maria" присутствуют противоречивые религиозные смыслы, из-за чего на хит и исполнителей посыпался шквал хейта. Певица Jerry Heil призналась, что их дуэту предлагали изменить текст, однако делать этого они не будут.

Об этом Jerry Heil рассказала в комментарии журналисту Новини.LIVE Антонине Карташевой.

Почему Джерри Хейл не будет менять текст песни для Евровидения

По словам Jerry Heil, хотя их песня и подверглась определенной критике в Украине, европейская аудитория, наоборот, высоко оценила работу дуэта. По мнению певицы, все это зависит от страны и в которую из них проникла пропаганда.

Артистка призналась, что имена матери Терезы и Девы Марии употребили в песне как символ. Так что менять строки музыкального произведения не будут.

"Есть символизм за этими именами. Эта песня о любви, о единении, о добре. И вот эти две женщины, эти два имени, в первую очередь, они это символизируют", — сказала Jerry Heil.

Напомним, дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona одержали победу на Нацотборе и будут представлять Украину на Евровидении в мае в Мальме.

После победы на певиц посыпался шквал негативных комментариев и хейта из-за якобы несправедливой победы и плохой песни.

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