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Текст пісні "Teresa & Maria" незмінний — Jerry Heil назвала причину

13 лютого 2024 р. 15:10

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15:10 Текст пісні "Teresa & Maria" незмінний — Jerry Heil назвала причину

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14:35 Експерт розповів, коли Україна вступить в НАТО і чи чекати запрошення на саміті в США

Text

13:50 Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

Text

12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Text

10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

Text

10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

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У переможній пісні Національного відбору Євробачення "Teresa & Maria" присутні суперечливі релігійні сенси, через що на хіт та виконавців посипався шквал хейту. Співачка Jerry Heil зізналася, що їхньому дуету пропонували змінити текст, однак, робити цього вони не будуть. 

Про це Jerry Heil розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій. 

Чому Джері Хейл не змінюватиме текст пісні для Євробачення

За словами Jerry Heil, хоч їхня пісня й піддалася певній критиці в Україні, європейська аудиторія навпаки високо оцінила роботу дуету. На думку співачки, це все залежить від країни і в яку з них проникла пропаганда. 

Артистка зізналася, що імена матері Терези та Діви Марії вжили у пісні як символ. Тож, змінювати рядки музичного твору не будуть. 

"Є символізм за цими іменами. Ця пісня про любов, про єднання, про добро. І ось ці дві жінки, ці два імені, в першу чергу, вони це символізують", — сказала Jerry Heil.

Нагадаємо, дует Jerry Heil та Alyona Alyona здобули перемогу на Нацвідборі та представлятимуть Україну на Євробаченні у травні в місті Мальме. 

Після перемоги на співачок посипався шквал негативних коментарів та хейту через нібито несправедливу перемогу та погану пісню. 

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15:22 Допомога Україні — Зеленський очікує позитивного голосування Палати представників

15:20 Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки суден на завантаженні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:09 Ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась — на яку роботу йдуть у 2024-му

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14:57 Мер Тернополя знайшов "винуватців" вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів

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12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

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10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

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