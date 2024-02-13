Текст пісні "Teresa & Maria" незмінний — Jerry Heil назвала причину

У переможній пісні Національного відбору Євробачення "Teresa & Maria" присутні суперечливі релігійні сенси, через що на хіт та виконавців посипався шквал хейту. Співачка Jerry Heil зізналася, що їхньому дуету пропонували змінити текст, однак, робити цього вони не будуть.

Про це Jerry Heil розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій.

Чому Джері Хейл не змінюватиме текст пісні для Євробачення

За словами Jerry Heil, хоч їхня пісня й піддалася певній критиці в Україні, європейська аудиторія навпаки високо оцінила роботу дуету. На думку співачки, це все залежить від країни і в яку з них проникла пропаганда.

Артистка зізналася, що імена матері Терези та Діви Марії вжили у пісні як символ. Тож, змінювати рядки музичного твору не будуть.

"Є символізм за цими іменами. Ця пісня про любов, про єднання, про добро. І ось ці дві жінки, ці два імені, в першу чергу, вони це символізують", — сказала Jerry Heil.

Нагадаємо, дует Jerry Heil та Alyona Alyona здобули перемогу на Нацвідборі та представлятимуть Україну на Євробаченні у травні в місті Мальме.

Після перемоги на співачок посипався шквал негативних коментарів та хейту через нібито несправедливу перемогу та погану пісню.