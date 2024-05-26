Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

Российские оккупанты в субботу, 25 мая, ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Известно о множестве погибших и пропавших без вести.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия и сообщают детали удара.

Удар по "Эпицентру" в Харькове — подробности

"Здесь находились люди. По информации директора "Эпицентра", на торговой площади, которая сейчас пылает, было около 120 человек", — сказал мэр города Игорь Терехов.

Как рассказал очевидец, при ударе возникла паника. Люди бежали.

"Рядом метро находится 200 метров. Да, паника. Здесь было много людей. Подчеркиваю, это суббота, обед и сезон огородов. Поэтому в "Эпицентре" было очень много людей и рядом на площадке было много автомобилей и с пожилыми людьми, и с детьми. Только-только первые дни тепла и солнца. Люди вышли на покупки. Очень много людей было", — рассказал мужчина.

Как известно, попадание произошло непосредственно в здание.

"Около 16 часов врагом нанесен удар предварительно баражирующими боеприпасами ОМПБ в количестве двух штук по супермаркету "Эпицентр". Сразу вспыхнул пожар, потому что в "Эпицентре" находит много лакокрасочных различных товаров", — рассказал представитель ГСЧС.

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.