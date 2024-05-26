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Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

26 мая 2024 г. 9:54

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09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

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09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

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19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

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11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

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08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

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Российские оккупанты в субботу, 25 мая, ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Известно о множестве погибших и пропавших без вести.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия и сообщают детали удара.

Удар по "Эпицентру" в Харькове — подробности

"Здесь находились люди. По информации директора "Эпицентра", на торговой площади, которая сейчас пылает, было около 120 человек", — сказал мэр города Игорь Терехов.

Как рассказал очевидец, при ударе возникла паника. Люди бежали.

"Рядом метро находится 200 метров. Да, паника. Здесь было много людей. Подчеркиваю, это суббота, обед и сезон огородов. Поэтому в "Эпицентре" было очень много людей и рядом на площадке было много автомобилей и с пожилыми людьми, и с детьми. Только-только первые дни тепла и солнца. Люди вышли на покупки. Очень много людей было", — рассказал мужчина.

Как известно, попадание произошло непосредственно в здание.

"Около 16 часов врагом нанесен удар предварительно баражирующими боеприпасами ОМПБ в количестве двух штук по супермаркету "Эпицентр". Сразу вспыхнул пожар, потому что в "Эпицентре" находит много лакокрасочных различных товаров", — рассказал представитель ГСЧС.

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.

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10:39 В ряде регионов раздались взрывы — СМИ

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:30 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность

10:15 Выезд за границу и в Бессарабию — где водителям придется постоять на трассе Одесса — Рени

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