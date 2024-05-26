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Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

26 травня 2024 р. 09:54

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09:54 Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

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Російські окупанти у суботу, 25 травня, вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Відомо про велику кількість загиблих та зниклих безвісти.

Новини.LIVE побували на місці події та повідомляють деталі удару.

Удар по "Епіцентру" у Харкові — подробиці

"Тут знаходились люди. За інформацією директора "Епіцентру", на торгівельній площі, яка зараз палає, було приблизно 120 людей", — сказав мер міста Ігор Терехов.

Як розповів очевидець, під час удару виникла паніка. Люди тікали.

"Поруч метро знаходиться 200 метрів. Так, паніка. Тут було багато людей. Наголошую, це субота, обід і сезон городів. Тому в "Епіцентрі" було дуже багато людей і поруч на майданчику було багато автівок і з літніми людьми, і з дітьми. Тільки-тільки перші дні тепла і сонця. Люди вийшли на закупи. Дуже-дуже багато людей було", — розповів чоловік. 

Як відомо, влучання відбулося безпосередньо у приміщення.

"Близько 16-ої години ворогом завдано удару попередньо баражуючими боєприпасами ОМПБ у кількості двох штук по супермаркету "Епіцентр". Відразу спалахнула пожежа, тому що в "Епіцентрі" знаходить багато лакофарбувальних різних товарів", — розповів представник ДСНС. 

Нагадаємо, у Харкові у суботу, 25 травня, пролунали вибухи. Окупанти влучили в будівельний гіпермаркет. На момент обстрілу всередині будівлі могло бути до 200 осіб.

Також ми повідомляли, що один із ворожих ударів прийшовся по Центральному парку міста. Унаслідок обстрілу центру Харкова важких травм зазнав неповнолітній хлопець.

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09:55 День Києва — синоптики розповіли, якою буде погода на свято

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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