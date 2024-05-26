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Під завалами досі можуть перебувати люди — речник ДСНС про наслідки удару по Харкову

Під завалами досі можуть перебувати люди — речник ДСНС про наслідки удару по Харкову

26 травня 2024 р. 09:13

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Внаслідок російського удару по торгівельному центрі "Епіцентр" у Харкові 25 травня 12 людей загинули, з них — десять досі неопізнані. Крім того, 43 людини отримали поранення. Ще 17 громадян наразі значаться як зниклі безвісти. Однак ця кількість приблизна. Під завалами і досі можуть перебувати люди.

Про це повідомив речник ДСНС Харкова Євген Василенко в ефірі Новини.LIVE.

Удар по Харкову 25 травня — що відомо

За його словами, роботи з ліквідації наслідків обстрілу "Епіцентру" тривають. 

"Можуть бути люди, але точна кількість поки що ймовірна. Там влучено було 17 чоловік, але остаточна кількість буде відома, коли повністю розчистимо всі завали, пройдемо всю територію між стелажами, у проходах. Тому що дуже великі руйнації, дуже велика кількість бетонних конструкцій зруйнована, металевих конструкцій, паливних матеріалів та інше", — сказав речник ДСНС Харкова Євген Василенко.

За його словами, у ТЦ на момент удару перебувало близько 200 людей.

Також Василенко повідомив, що площа пожежі після атаки склала 13,5 тис. квадратних метрів.

Нагадаємо, у Харкові у суботу, 25 травня, пролунали вибухи. Окупанти влучили в будівельний гіпермаркет. На момент обстрілу всередині будівлі могло бути до 200 осіб.

Також ми повідомляли, що один із ворожих ударів прийшовся по Центральному парку міста. Унаслідок обстрілу центру Харкова важких травм зазнав неповнолітній хлопець.

Внаслідок обстрілу Харкова вдень 25 травня п'ятеро людей загинули, 59 — зазнали поранень, а ще 17 вважають зниклими безвісти.

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08:18 Виїзд дітей за кордон під час війни — у ДПСУ надали роз'яснення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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