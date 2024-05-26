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Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

26 мая 2024 г. 9:13

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09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

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В результате российского удара по торговому центру "Эпицентр" в Харькове 25 мая 12 человек погибли, из них десять до сих пор неопознаны. Кроме того, 43 человека получили ранения. Еще 17 граждан сейчас числятся как пропавшие без вести. Однако это количество приблизительно. Под завалами до сих пор могут находиться люди.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Харькова Евгений Василенко в эфире Новини.LIVE.

Удар по Харькову 25 мая — что известно

По его словам, работы по ликвидации последствий обстрелов "Эпицентра" продолжаются.

"Могут быть люди, но точное количество пока вероятно. Там попало было 17 человек, но окончательное количество будет известно, когда полностью расчистим все завалы, пройдем всю территорию между стеллажами, в проходах. Потому что очень большие разрушения, очень большое количество бетонных конструкций разрушена, металлических конструкций, топливных материалов и прочее", — сказал спикер ГСЧС Харькова Евгений Василенко.

По его словам, в ТЦ на момент удара находились около 200 человек.

Также Василенко сообщил, что площадь пожара после атаки составила 13,5 тысяч квадратных метров.

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.

В результате обстрела Харькова днем 25 мая пять человек погибли, 59 — получили ранения, а еще 17 считают пропавшими без вести.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

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23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

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