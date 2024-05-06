Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Ошибка Запада — считать, что в действиях диктаторов есть логика и с ними можно договориться. А ошибка Украины пытаться анализировать поведение Путина и Си Цзиньпина.

Об этом сказал глава аналитико-адвокационной общественной организации Центр Совместных Действий Олег Рыбачук в эфире Ранок.LIVE.

Диктаторы понимают только грубую силу

Олег Рыбачук отметил, что это ошибка и Украины — пытаться анализировать поведение Путина и Си Цзиньпина, проектируя на них наше восприятие мира. В то же время эксперт убежден, что диктаторы понимают только чрезвычайно грубую силу.

"Для Китая идеология - превыше всего, они никогда не откажутся от этого видения мира. Для Путина - своя идеология. У него есть мания — он хочет восстановить Советский Союз. Для него существование демократической страны - это недопустимая вещь. Поэтому они не поддаются логическому анализу", — высказался эксперт.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время визита в Париж сделал заявление о войне в Украине. Он отметил, что его страна готова поддерживать контакты и с Россией, и с Украиной.

Ранее экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире Ранок.LIVE объяснил цель визита Си Цзиньпиня в Европу. В первую очередь, он хочет решить собственные экономические проблемы и для увеличения своего геополитического влияния.

Также лидер Китая заявил, что страна пытается найти "хорошие пути" завершения войны в Украине, которую развязала Россия.