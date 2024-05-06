Рибачук пояснив, чому Захід робить помилку у прагненні домовитися з Росією

Помилка Заходу — вважати, що в діях диктаторів є якась логіка і з ними можна домовитися. А помилка України — намагатися аналізувати поведінку Путіна та Сі Цзіньпіна.

Про це сказав голова аналітично-адвокаційної громадської організації Центр Спільниих Дій Олег Рибачук в ефірі Ранок.LIVE.

Диктатори розуміють тільки грубу силу

Олег Рибачук зазначив, що це помилка й України — намагатися аналізувати поведінку Путіна та Сі Цзіньпіна, проєктуючи на них наше сприйняття світу. Натомість експерт переконаний, що диктатори розуміють тільки надзвичайно грубу силу.

"Для Китаю ідеологія — понад усе, вони ніколи не відмовляться від цього бачення світу. Для Путіна — своя ідеологія. У нього є манія — він хоче відновити Радянський Союз. Для нього існування демократичної країни — це неприпустима річ. Тому вони не піддаються логічному аналізу", — висловився експерт.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Парижа зробив заяву щодо війни в Україні. Він зазначив, що його країна готова підтримувати контакти і з Росією, і з Україною.

Раніше економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE пояснив мету візиту Сі Цзіньпіня до Європи. Насамперед він хоче вирішити власні економічні проблеми та для збільшення свого геополітичного впливу.

Також лідер Китаю заявив, що країна намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія.